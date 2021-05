Lanata está internado en Miami y se posterga su regreso a la televisión

El periodista Jorge Lanata, que había viajado a Miami para realizar una serie de entrevistas para PPT, se encuentra internado en un hospital de esa ciudad estadounidense a causa de una infección urinaria, por lo que se postergará su regreso televisivo previsto para el próximo fin de semana por la pantalla de El Trece.

La información fue publicada por su colega Angel de Brito e inmediatamente se confirmó en Lanata Sin Filtro, el ciclo que el ex Día D conduce en Radio Mitre.

“Tiene una infección urinaria, por eso estos días se sentía tan cansado como para no conducir. Está internado en el Mount Sinai Miami porque le están pasando antibióticos. Ya está bien, pero tiene que quedarse siete días por los antibióticos”, dijo de Brito.

Luego en la emisora radial se confirmó que Lanata se encontraba en Miami realizando una serie de entrevistas para Periodismo Para Todos de cara al debut la semana que viene y que tenía previsto retornar al país este domingo.

Lanata viajó a Miami con su pareja, la abogada Elba Marcovecchio, quien trabaja en el estudio de Fernando Burlando.

Días atrás, en una entrevista con Mariana Fabbiani, Lanata contó que durante su estadía en los Estados Unidos se dio la vacuna contra el Covid.

“Está bien, hay que hacerlo, es real. Además estas en una situación de salud delicada”, devolvió la conductora.

Lanata afirmó que “en el medio del laburo hice eso (vacunarme) porque es lo que había que hacer".

"Acá están sin barbijo y no infringen ninguna ley, no hay restricciones. En la calle el 90% de la gente no usa barbijo y hay mucha gente vacunada”, destacó.