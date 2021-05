Calles a la miseria, el gran dolor de cabeza en una zona clave para la producción hortícola

Una calle en mal estado se convirtió desde hace varios años en un dolor de cabeza cotidiano para los vecinos de una zona rural de La Plata, conocida por tener una de las plantaciones más grandes del reconocido tomate platense. Más allá de esa característica, los damnificados sostienen que la situación vial en la zona, que puede referenciarse en 185 y 82, merece una mayor atención a partir de que en el último tiempo ha crecido notablemente la densidad poblacional con el afincamiento de nuevos residentes, lo que se traduce en una considerable circulación de vehículos particulares y camiones del transporte agrícola.

En este marco coinciden en que los problemas más preocupantes giran en torno a los establecimientos educativos del barrio (un jardín, una primaria y una secundaria), ya que en épocas de clases presenciales el estado de las calles complican el traslado de los chicos dado a que los micros de la Línea 307 ya casi no pueden circular por los pozos. A su vez consignan que los automovilistas deben realizar maniobras improvisadas para esquivar baches que representan un peligro para ellos y para los peatones, en particular los niños que concurren al colegio. Pero además apuntan a las dificultades diarias para desplazarse a otros puntos de la Ciudad.

Javier, uno de los afectados, sostuvo que “desde 66 hasta acá estamos con las calles completamente abandonadas. Tenemos jardín, primaria y secundaria. Vienen chicos todos los días. La gente circula a alta velocidad. Es riesgo de que pase algo. Hemos visto que han matado a perros pero no hubo por suerte ningún accidente con personas”.

El vecino recordó que “la línea 307, que ingresa exclusivamente para traer a chicos a la escuela, informó el año pasado que si esos baches no se reparaban iban a sacar los micros de circulación dejando a los chicos sin ir a la escuela”. Sin embargo, a pesar de las advertencias, la situación con las arterias no ha cambiado.

Según describió, “desde 78 a 84 es todo calle de tierra y los vecinos pusimos plata de nuestro bolsillo para comprar tierra, tosca, escombro y traer las máquinas para el alisamiento”. “Acá hay plantaciones, se cultiva el tomate platense, tenemos aquí enfrente la plantación más grande. Si el tomate platense es un orgullo, también debería serlo la zona”, enfatizó.

Otra vecina, Sabrina, comentó que por este problema “no tenemos respuestas ni solución. Hemos hecho muchísimos reclamos al 147. Es un problema que no es de ahora. Hace como siete años que está así. Las reparaciones son precarias y básicas y se rompen enseguida”. “Queremos una solución definitiva. El asfalto sería genial y que el acceso no sea tan peligroso. Para llegar tenemos que esquivar los pozos y la gente va caminando porque no hay vereda. Es un peligro”, enfatizó.

En tanto que Lucas sostuvo que “por ser zona rural no es que no pertenecemos a la Ciudad”. “Pagamos los impuestos de la misma forma, está la escuela. Creemos que es necesario apoyar a los chicos para que puedan acceder y no tengan ningún accidente”, dijo. Asimismo, otra vecina de esa zona de Los Hornos, Carolina, manifestó que “hay una densidad de población importante en la zona, pasan camiones hortícolas y autos, es necesario que arreglen la calle. Cuando llueve es terrible. Evitar un pozo es imposible”.

