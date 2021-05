Bilardo preguntó por Maradona: "¿Dónde estará Diego?

Luego de la foto que apareció de Carlos Salvador Bilardo junto a Miguel Ángel Lemme, el actual DT reveló intimidades de su paso por la casa del Narigón y no pudo evitar la pregunta relacionada a la muerte de Diego Armando Maradona. “Qué difícil debe ser no contarle lo del Tata, lo del Diego. ¿No?”, le preguntaron en una entrevista.

“Está bien, yo pienso que lo que hizo la familia está bien. Porque no se puede solucionar nada y capaz comprometés la vida de él. Yo pienso que ya está, nadie puede solucionar nada”, contestó sin vueltas Lemme en charla con Super Deportivo Radio.

¿Y nunca le preguntó algo del Tata, de Diego en este tiempo?”. Miguel Ángel hizo memoria y recordó una vez que Bilardo le preguntó sobre el paradero de Maradona. “Una vez sola me preguntó porque el otro día tuvo un flash así y yo le dije ‘debe estar por ahí, no sé dónde anda el loco, no sé, no sé'”, explicó el entrenador de 68 años.