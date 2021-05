Lucas Licht, la última zurda, la de los goles notables y los penales maestros

Lucas Licht se toma su tiempo para cada respuesta. Acaso los 40 años cumplidos el 6 de abril pasado y las dos décadas jugando en Primera, lo hacen reflexionar un poco más.

No se fastidia cuando se le pregunta recurrentemente por el final de su carrera. Apenas sonríe y sabe que son las reglas del juego.

Su contrato con Gimnasia termina el 31 de diciembre, por lo que el 7 de junio venidero podría estar iniciando su última pretemporada como futbolista profesional.

“Por ahora estoy diez puntos, no me cuesta ir a entrenar, lo disfruto. Así que solo pienso en prepararme para jugar, después a fin de año veremos...”, dice el Bochi, que por ahora no ha hablado con ex compañeros o algún profesional sobre el trauma del retiro. ¿Su futuro? Seguir jugando por ahora (en Berisso alguno ya lo mira de reojo para que despliegue la zurda en Villa San Carlos) y después sí, empezar la carrera de entrenador.

No lleva la estadística de sus goles, pero es autor de varios que fueron espectaculares y es prácticamente infalible en los penales (erró uno solo, ante Sarmiento en la B Nacional en 2013), un verdadero experto ejecutando desde los doce pasos.

“Pero no son golazos, no dejan de ser penales por más bien que estén pateados”, agrega. Disfruta viendo a sus hijos transpirar la del Lobo, como él mismo cuando comenzó de chico. “Matías ya está en Novena y Benjamín en fútbol infantil”, cuenta y se apura a decir, “antes que me preguntes, los dos son derechos”, añade y sonríe.

El Bochi se siente pleno. Sabe que está transitando el último tramo de una linda carrera, en la que además de hacerlo en el Lobo, supo jugar en el Getafe de España y Racing.

Pero estando en la Academia no pudo aguantar y se volvió cuando el Club de sus amores más lo necesitaba. “Volví para ascender en junio de 2012 y por suerte se logró rápido. Me siento feliz de haber sido parte de volver a dejar al Club en el lugar que merece”, dice Licht desde su casa en Berisso, su ciudad, la que nunca dejó y donde recibió a este medio.

LA CHARLA YA EMPEZÓ...

- ¿Pudiste procesar todo lo que les pasó en los últimos meses? La muerte de Diego, la ida del Gallego Méndez, el brote de COVID en el plantel.

- De a poco uno va cayendo en lo que ha pasado... Y la verdad que es difícil procesar lo de Diego. Hasta el día de hoy no se puede creer que Diego se haya muerto. Personalmente me causa mucho dolor y no lo puedo creer. Lo del Gallego también fue otro golpe duro y una decisión que, creo, personalmente, fue la correcta después de haber hablado con él para entenderlo. Y bueno, lo del COVID sabíamos que podía pasar y pasó. Por suerte todos se pudieron reponer de la mejor manera, pero se hace difícil volver al ritmo de competencia después del COVID. Y en ese contexto se nos exigió y tuvimos que salir a jugar igual.

- ¿Qué balance hacés de lo que hicieron en la Copa Maradona primero y en la Copa de la Liga después?

- Los balances que uno hace es que nos quedamos a mitad de camino, y sufrimos mucho del equipo corto que teníamos, sobre todo en este segundo torneo. Los chicos que aparecieron demostraron que pueden estar, pero siempre acompañado de gente de experiencia. Ahora hay que pensar en lo que viene y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para llegar a la Copa Sudamericana, y a su vez dejar de pensar en los Promedios.

- ¿Y qué te gustó del equipo?

- Me gustó mucho que en las primeras fechas fuimos un equipo protagonista. Pero lamentablemente después, con todo lo que pasamos, nos costó bastante mantener eso. Pero creo que tuvimos buenos momentos.

- Vamos a lo personal. ¿Sentís que es especial la pretemporada que se viene? ¿Puede ser la última o no lo pensás de esa manera?

- Para mí todas las temporadas son especiales. Uno hoy tiene la cabeza en arrancar la pretemporada y ver si tengo lugar en el equipo para sumar minutos, que es lo que uno quiere. Después, de eso va a depender mucho el qué hacer y cómo seguirá mi futuro.

- Entonces irás paso a paso y en diciembre decidirás en base a cómo te sientas si seguís o no.

- (Sonríe) Sí... En diciembre lo veremos... Ahora quiero arrancar con todo para siempre sumarle al grupo.

- En 20 años de carrera y por la calidad de los goles que has convertido, es difícil elegir el más lindo ¿o no?

- La verdad que siento que me tocó hacer lindos goles, pero de elegir uno, me quedo con el que le hice a Independiente en cancha de ellos desde mitad de cancha a Ustari. Después el gol de chilena a All Boys en el Bosque fue muy lindo también. Y hace poco contra Lanús en cancha nuestra que me tocó hacer dos, me gustó mucho el primero.

- Con Gimnasia has peleado torneos, jugaste copas, te fuiste y volviste para ascender y se te dio. ¿Soñás con pelear la Copa Argentina en el segundo semestre otra vez? ¿Le das importancia?

- Sí, obviamente que le doy importancia. La Copa Argentina es algo que tuvimos muy cerca y que no tengo dudas que podemos llegar otra vez a tener esa oportunidad. Lo mismo que en el torneo. Se empieza de cero y la expectativa es pelear siempre. El objetivo y el sueño de ser protagonistas, está siempre.

- Hoy, ¿cómo te ves en enero, arrancando la pretemporada o de vacaciones en familia?

- Digamos que por un tema contractual, hoy me veo con mi familia ya que el contrato se me termina el 31 de diciembre... (vuelve a sonreír). Después veremos cómo me siento. Hoy digo que tengo ganas de seguir. Uno se siente bien y competitivo, y eso es lo que me hace tener ganas de seguir jugando.