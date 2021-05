Con esfuerzo, compró la moto en cuotas pero no llegó a sacar un seguro contra los ladrones

Hace 3 mese, después de mucho sacrificio, la estudiante de Medicina de 21 años pudo comprarse una moto cero kilómetro por la que pagó una parte al contado y el resto a financiar en 6 cuotas.

Cuando la empezaba a disfrutar y no la había terminado de pagar, un delincuente ingresó en su casa y se la llevó. Todo ocurrió en la madrugada del viernes, en la vivienda situada en 92 entre 7 y 8, cuando la joven, su marido y los nenes dormían.

Se trata de una moto marca Mondial LD 110, color roja, patente A 133 MRI, que la damnificada, Agustina Cepeda, adquirió en un comercio de Berisso.

Ayer por la tarde, la chica que cursa el primer año en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata le contó a este diario sobre la angustiante experiencia del despojo.

“ME DESPERTARON LOS GRITOS”

“Mi marido se levantó a las 8 de la mañana (de ese viernes) para hacerle la leche a los chicos. De repente, empezó a los gritos. Ahí me desperté sobresaltada, al no saber qué pasaba”, contó.

Instantes después, fue su pareja quien le dio la desagradable novedad y compartieron entonces la bronca e impotencia por el robo sufrido.

Agustina cree que el ladrón “tiene que haberse metido a robar tipo 5 de la mañana, porque hasta las 3 y media estuve despierta, viendo un video sobre medicina, para completar una tarea para la Facultad”.

Lo que ni ella ni su esposo comprenden todavía es “cómo hizo este delincuente para saltar un paredón alto que tenemos, de 2,50 metros”.

La joven apuntó que “mi marido, al levantarse, vio que estaba todo abierto: la puerta de entrada, la de un pasillo y las ventanas, que habíamos cerrado”.

El padrón tuvo que recorrer unos metros hasta encontrar la moto estacionada en el patio de la casa, según contó Cepeda.

Además, concluyó en que el intruso “la sacó por la puerta de entrada”.

Agustina recordó, a su vez, que antes de escapar con el rodado, el ladrón procuró engrosar el botín con dinero y otros elementos de valor. Pero ese propósito, no lo consiguió.

“Dejó cajones y muebles revueltos, y al no encontrar nada que le interesara, al final huyó únicamente con mi moto”, añadió.

“AHORA ES PAGAR Y NO TENERLA”

La moto que tanto esfuerzo le costó, la tenía muy contenta. Estaba satisfecha con el funcionamiento y con la utilidad que le brindaba.

Al respecto, la estudiante universitaria, que además se gana la vida vendiendo ropa en forma particular, mencionó que “con la moto iba a lugares donde vendía ropa, llevaba a mi abuela a consultas médicas y para otras necesidades nuestras”.

Tras el hurto del pasado fin de semana, reflexionó que “ahora es pagar lo que ya no tengo”. En ese sentido, detalló que “la compré cero kilómetro hace 3 meses, pagando 50 mil pesos al contado y otras 3 cuotas de 5 mil pesos cada una. Y me quedan abonar otros 15 mil pesos en total por las 3 cuotas que me faltan”.

Cepeda lamentó que “tenía sólo seguro contra terceros, porque quería cancelar el crédito para tener otro contra robos”.