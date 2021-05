Un repartidor dejó un pedido en Villa Castells y le robaron la moto a punta de pistola

Un repartidor sufrió el robo en las últimas horas en calle 6 ente 496 y 495, en Villa Castells, luego de dejar un pedido en una vivienda.

"Dejé un pedido y cuando me subo a la moto me cruza un auto rojo polarizado del cuál bajan dos personas de la parte trasera con una pistola cada uno. Me dicen 'dame todo, dale, dale' y yo no me opongo, sino que les doy la plata del pedido", comenzó relatando la víctima.

"Pero me siguen pidiendo el celular, lo cual yo le digo que ya se lo di a su compañero. En eso, a punta de pistola, me dicen que me gire y que camine sin mirar para atrás. Ahí lo escucho que le dice uno al otro 'llévate la moto'", prosiguió.

Tras el robo, salió el hombre al que le había dejado el pedido y lo hizo pasar a su vivienda. "Él llamó al 911, que llegaron a los 10 minutos, y me tomaron la denuncia. Lo malo es que cuando le estaba escribiendo todo, la oficial en ningún momento se comunica con otros oficiales para que busquen un auto rojo y una moto azul".

Según precisó, la moto que le robaron es una Yamaha modelo Ybr 125 2013 color azul.