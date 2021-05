Afirman que es “notoria” la baja de la circulación y el uso de trenes y micros

Con un registro más cercano a lo real para evaluar la repercusión de las restricciones, ya que del sábado al martes, los primeros días de aplicadas las medidas de freno a la circulación del Covid, por tratarse de jornadas no laborables o feriados y además lluviosas, no se reflejaron con rigor los efectos del aislamiento social, ayer se advirtió un notorio descenso del movimiento urbano en la Ciudad, sobre todo a nivel de tránsito y transporte de pasajeros.

Donde no fue muy estricto el cumplimiento de las medidas es en los rubros comerciales que no están contemplados como esenciales y que no pueden abrir sus puertas para la atención de clientes sino solo están habilitados al reparto a domicilio y, en el caso de los servicios gastronómicos, al sistema de “take away”. En todos los sectores de concentración de negocios se advirtió alguna actividad de las no permitidas (las zonas de calle 12, calles 7, 8, 9 y 10, diagonal 74, 51 y 4, diagonal 80).

MENOS PASAJEROS

De acuerdo a lo que pudo constatar EL DIA, muy pocos pasajeros ingresaron, en los horarios pico, al casco urbano platense desde la Estación de Trenes de 1 y 44. En esa línea, los mismos usuarios de la línea Roca destacaron el hecho de que para realizar cualquier recorrido en tren (ya sea desde la estación Constitución de CABA, como de los puntos intermedios del servicio, en el Conurbano y en las localidades del norte de nuestra ciudad) tuvieron que prestarse a los controles de presentación de los permisos de circulación. Resultó muy marcada la disminución del movimiento respecto, por caso, a la semana pasada, antes de la entrada en vigencia de las restricciones.

Por otra parte, la Municipalidad de La Plata constató una disminución cercana al 50 por ciento en el uso del transporte público de pasajeros con relación al último viernes. Según se aseguró desde la Comuna se reforzaron los operativos de control vehicular y peatonal, con la presencia de cuadrillas de inspectores en los espacios verdes.

A su vez, en todo el AMBA, la cantidad de personas que circularon diariamente en transporte público durante el fin de semana largo, en promedio, fue de 591.058, lo que comparado con un fin de semana previo al aislamiento en 2020, donde la circulación fue de 2.073.569 personas, implica una reducción del 71 por ciento.

Con el objetivo de restringir la circulación comunitaria injustificada ante el avance de la pandemia, el personal municipal intensificó los operativos en el transporte público de pasajeros.

En ese sentido, y de acuerdo a los datos brindados por la secretaría de Transporte local, se corroboró una merma del 45 por ciento en el uso del servicio, en comparación con el viernes pasado. Si se tiene en cuenta una jornada con actividad habitual previo a la pandemia, la disminución alcanza el 75 por ciento.

Frente a este contexto, el área comunal reforzó los operativos de circulación en más de 500 unidades, desplegando los retenes en puntos estratégicos de alta circulación tales como Boulevard 82 y diagonal 73, avenidas 44 y 31, avenidas 60 y 31, avenidas 66 y 31, avenidas 13 y 71, avenida 7 y 80, avenidas 121 y 66, avenida 1 y 53, y avenidas 7 y 38, entre otros.

Como se indicó oportunamente, el transporte público es un medio autorizado sólo a utilizar por los trabajadores esenciales, como personal de seguridad, salud, alimentación, industrias y el sector de la administración pública que debe concurrir a sus puestos laborales durante los tres días hábiles enmarcados en el período de restricciones.

Se sabe que en los controles los pasajeros deben exhibir el permiso de circulación, que se puede portar de forma impresa y en formato digital desde los dispositivos móviles o directamente desde la aplicación Cuidar.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) precisó, como dato, que el fin de semana pasado la circulación “fue solo del 27 por ciento en relación a un día normal” y subrayó que hubo un “acatamiento importante” sobre el uso del transporte público habilitado exclusivamente para trabajadores esenciales.

En torno a la circulación vehicular en la Región, se realizaron controles en la subida y bajada de la Autopista, en los accesos a Ensenada y Berisso y en el camino a Magdalena, de acuerdo con los reportes oficiales.

Cabe señalar que como sólo se permite la circulación de trabajadores esenciales o salidas de esparcimiento de cercanía a los domicilios, se encuentran restringido el paso entre ciudades de la Región. En este marco, el Municipio dispuso operativos de fiscalización de las medidas en 1 y 66, 66 entre 136 y 137, 7 entre 85 y 86 y 32 entre 136 y 137.

Las autoridades municipales explicaron que dentro de un esquema rotativo en los lugares de control, los operativos se realizan en las franjas horarias de mayor circulación de personas, “con el objetivo de constatar la cantidad de usuarios que viajan en cada unidad, verificar que cada uno de ellos esté autorizado para hacerlo según las disposiciones establecidas por el gobierno nacional, y garantizar los protocolos adecuados en el marco de la pandemia.

71% MENOS DE PASAJEROS utilizaron el transporte público el último fin de semana largo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), comparado con otro fin de semana largo previo previo al aislamiento dispuesto por el último Decreto de Necesidad y Urgencia que estableció nuevas restricciones a la circulación hasta el 30 de mayo, según el Ministerio de Transporte.