La televisión llora al capitán del "Crucero del Amor", Gavi MacLeod, fallecido a los 90 años

El actor estadounidense Gavid MacLeod, reconocido por su papel del Capitán Stubing en la popular serie televisiva "El crucero del amor", murió a los 90 años en California, confirmó su sobrino a medios de ese país, aunque no brindó detalles de las causas.



Con una larga trayectoria iniciada en la década del '50, la carrera de MacLeod tuvo su punto culminante entre 1977 y 1987 cuando interpretó al personaje por el que sería recordado toda su vida.



Nacido en Nueva York bajo el nombre de Allan George See, el intérprete sirvió a la Fuerza Aérea en su juventud pero su amor por la actuación lo impulsó a cambiar de rumbo.



En ese sentido, comenzó a trabajar como ascensorista y acomodador en el mítico teatro Radio City Hall hasta que tuvo su primera oportunidad en el cine en 1957 con el filme "La que no quería morir".



En los años siguientes tuvo una activa participación en películas junto a figuras como Cary Grant y Tony Curtis, aunque sin dudas la mayor exposición fue en el rol de productor de Hollywood en la recordada comedia de Blake Edwards "La fiesta inolvidable", con Peter Sellers.



En televisión, la cara de MacLeod alcanzó gran popularidad en la sitcom "The Mary Tyler Moore Show", pero la consagración definitiva llegaría en su rol como la máxima autoridad del crucero "Princesa del Pacífico".



Sin embargo, como ocurre con muchas figuras, su labor en la popular serie lo encasilló de tal manera que no pudo volver a encarnar otro rol con éxito.



El actor había hecho su última aparición televisiva en 2014 y desde los años '80 se había volcado a la Iglesia Evangélica, en donde desempeñaba una intensa tarea de divulgación.