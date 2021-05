¿Qué respondió Macri cuando Juana Viale le preguntó si volvería a ser candidato a presidente?

El expresidente Maudicio Macri afirmó hoy que el "gradualismo fue una forma de disimular la debilidad" que tuvo su gobierno, y aseguró que no piensa "en volver a ser presidente" porque quiere "fortalecer" a Juntos por el Cambio.

"No fui reelecto porque generé en 2015 una expectativa y no estuve a la altura. Recibí una Argentina quebrada y no lo dije por un exceso de confianza. Creí que íbamos a salir adelante. Estábamos en quiebra pero éramos asintomático y sin mayorías en el Congreso y eso me perjudicó", señaló Macri en declaraciones al Canal 13 de televisión.

En el programa de Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale, Macri aseguró que "el segundo tiempo ya empezó", al parafrasear el título de su libro "Primer Tiempo", en el que repasa su experiencia de gestión.

El fundador del PRO, único invitado al programa, afirmó que "es pesimista en el corto plazo, pero optimista de cara al futuro porque el cambio ya empezó".

"Creo que el populismo nos hace mal, es la resignación y necesitamos una sana rebeldía. Hoy vivimos un ataque a las libertades y a la democracia. Nos quieren imponer un procurador y pretenden avasallar las instituciones", afirmó Macri.

El expresidente cuestionó el manejo de la pandemia que hizo el Gobierno de Alberto Fernández, y se mostró crítico con la campaña de vacunación que se desarrolla en la actualidad al decir que no se administraron las dosis prometidas.

"Nadie estaba preparado para una crisis como esta. Hablé con presidente antes del 19 de marzo, antes de que comenzara esta cuarentena que fue la más larga del mundo. Le di mi parecer y él tergiversó mis palabras", afirmó.

Macri dijo en una oportunidad que iba a vacunarse contra el coronavirus cuando lo hiciera "el último argentino esencial", pero con posterioridad él mismo informó que se inoculó recientemente en Miami cuando concurrió a una conferencia.

"Me invitaron a una conferencia y me dijeron que en la calle, a dos cuadras me podía vacunar y lo hice. De esta forma no le saqué el turno a una persona", explicó Macri cuando la conductora le marcó esta contradicción.

El expresidente de Boca consideró que Cristina Fernàndez de Kirchner "es quien tiene el poder porque fue quien eligió al presidente".

"Ella nunca se fue. Tiene todo el poder y tiene secuestrado al peronismo que se debe separar del kirchnerismo y sumarse al cambio. Conduce desde el miedo. Nunca me ocupé de las causas judiciales", dijo al referirse a la actual vicepresidenta.

"El 11 de agosto --fecha en la cual se realizaron las PASO en 2019-- el país estaba equilibrado en sus cuentas, pero le hicieron creer a la gente que volvía el asado y ahora tenemos polenta. Están aumentando los impuestos, congelaron las tarifas y vamos a una crisis energética. Encima prohibieron la exportación de carne", agregó.

Y en relación a su futuro político, subrayó: "No pienso en ser presidente, quiero fortalecer a Juntos por el Cambio para que volvamos al poder con un aprendizaje".

Macri confesó que "sintió frustración" cuando perdió las elecciones, y que no le encuentra "explicación" para la derrota de 2019.

"Se van los jóvenes que nos tienen que liderar. Hay inflación y estamos volviendo a lo que debemos dejar atrás".

El expresidente Macri habló también de la relación con su padre, Franco Macri, y aseguró que "fue tremendo" cuando el fundador de Socma dijo en 2015 que el próximo presidente debía ser de La Cámpora.

"Mi padre tenía una personalidad muy fuerte. Tuve que tener una capacidad muy grande para salir adelante", afirmó.

Macri reconoció que hubo una mesa judicial durante su gobierno, pero "era para trabajar y generar cambios en el sistema", y no hizo referencias a Fabián Rodríguez Simón, asesor durante su gobierno cuya extradición desde Uruguay fue pedida por la justicia Argentina.

En relación al endeudamiento que el estado argentino contrajo durante su gobierno, Macri aseguró que "fue menor a la que se tomó durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, y fue porque su gestión bajó el déficit", explicó.

Por otra parte, recordo que en gobierno “hubo noches que fueron terribles. Cuando vino la crisis de la sequía, iba transmitiendo cada vez menos porque fui perdiendo la capacidad de transmitir a partir de las 14 toneladas de piedras después de que habíamos ganado en el 2017 y todo ese desastre. Ahí se me quebró el Gobierno, y se me quebró la cabeza”.

“Empecé a sentir que nada alcanzaba. Intentaba a las 7 u 8 de la noche, cuando entraba a Olivos, olvidarme de todo, cerraba todo, no prendía la televisión, ponía Netflix, y hasta el día siguiente, a las 7 de la mañana, trataba de reconstituirme desde el afecto, el amor, la familia y los amigos”, dijo.

Acerca de la posibilidad de volver a competir por la presidencia de la Nación, señaló que: “Hoy ni lo pienso. Hoy mi preocupación es ayudar a los líderes que tenemos, a que se desarrollen, porque para el 2023, ¿qué mejor para los argentinos que en Juntos por el Cambio haya varios candidatos a presidente? Con ideas, con fuerza, con ganas”.