Estrenos del mes: las series, películas y documentales que llegan en junio

Entre las plataformas de streaming disponibles en Argentina, la gran novedad de junio llegará, casi a fin de mes (el 29), con el desembarco de HBO Max, con el reencuentro de “Friends” como una de sus principales apuestas, además de su arsenal ya conocido y otras novedades originales. Pero los demás servicios no se quedan atrás con sus propuestas y, desde el martes, comenzarán a renovar sus catálogos con series, películas, documentales y especiales con los que buscarán seguir seduciendo a sus audiencias e intentar ¡robar la de sus competidores!

NETFLIX

Como cada mes, son muchísimas, imposibles de resumirlas en dos páginas, las novedades de Netflix para junio. En materia de series, se conocerán estrenos esperados y nuevas temporadas.

Un chico mitad humano mitad venado protagoniza la historia de la serie “Sweet Tooth”

Dentro de las novedades, el gigante on demand mostrará “Sweet Tooth” (4/6), una peligrosa aventura por un mundo postapocalíptico en la que un chico mitad humano mitad venado busca un nuevo comienzo acompañado de un arisco protector.

La N roja sacará a la luz “Aún así” (19/6), una comedia romántica en la que ella no cree en el amor, pero quiere un novio. Él cree que las relaciones son un incordio, pero le gusta el coqueteo.

También habrá lugar para la picardía con “Sexo/Vida” (25/6), un triángulo amoroso entre una mujer, su pasado y su esposo, que aborda desde un enfoque provocador la identidad femenina y el deseo.

Entre las continuaciones, se espera con ansias la segunda parte de “Lupin” (11/6); “Élite: Temporada 4” (18/6); y las tres y cuatro de “The Real Housewives of Atlanta” que llegarán el mismo día (1/6).

En materia de películas, Netflix cada mes se hace más fuerte y para junio tiene previstos varios estrenos interesantes.

Una de las más esperadas es la continuación de “La casa de las flores”, en formato película (23/6), que mostrará a los hermanos De la Mora tramando un malvado plan para irrumpir en la vieja casa familiar y recuperar un tesoro escondido de vital importancia.

También se conocerá “Carnaval” (2/6) en la que tras una ruptura, una influencer invita a sus amigas a un viaje gratis al vibrante carnaval de Bahía, donde aprende que la vida se trata de algo más que solo “likes”.

“Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La película” (3/6) mostrará cómo tras un eclipse total de sol, la Tierra queda sumida en una densa oscuridad. Y en “Dulce y amargo” (4/6), una pareja lucha por sobrellevar los altibajos de su amor a la distancia.

Para los amantes de la acción llegará “Xtremo” (4/6), un thriller sin descanso en el que un sicario retirado busca vengarse de su letal hermanastro con la ayuda de su hermana y un problemático adolescente.

En “Selva trágica” (9/6), una mujer intentará escapar de un matrimonio arreglado internándose en las profundidades de la jungla maya, donde la naturaleza indómita fusiona lo humano con lo sobrenatural; y “Disomnia” (9/6) mostrará ese lugar donde los humanos pierden la capacidad de dormir y en el que una ex soldado luchará por salvar a su familia mientras la sociedad y su mente se sumen en el caos.

También llegarán “Chica skater” (11/06), “Un mundo complicado” (18/6) y “Amor de cuento” (23/6).

Otra destacada es “Paternidad” (18/6): Kevin Hart interpreta a un viudo que cría solo a su hija. Dirigida por Paul Weitz, la película está basada en las memorias de Matthew Logelin “Two Kisses for Maddy”.

En “The Ice Road” (25/6), Liam Neeson regresa al frío en este thriller como un conductor de hielo en una misión de rescate.

A fin de mes se estrenará “Estados Unidos: La Película” (30/6), con Channing Tatum, Jason Mantzoukas, Olivia Munn, Bobby Moynihan, Judy Greer, Will Forte, Raoul Max Trujillo, Killer Mike, con Simon Pegg y Andy Sandberg. Se trata de una alocada y burlona versión animada de la historia de EE. UU., que muestra a George Washington, moto sierra en mano, reuniendo a un equipo de agitadores —entre los que se incluyen su amigo fanático de la cerveza Sam Adams, el famoso científico Thomas Edison, el habilidoso jinete Paul Revere y un malhumorado Gerónimo— para derrotar a Benedict Arnold y al rey Jacobo de Inglaterra en la Revolución estadounidense. ¿Quién ganará? Nadie lo sabe. Pero hay algo que sí podemos asegurarte: estos no son los fundadores de tus padres… Disculpa, padres fundadores

Dentro de los documentales anunciados, se destacan “Elvis Presley: El rey del rock and roll” (1/6), una docuserie que revela nuevos detalles sobre la vida, las pasiones y las penas de la leyenda musical.

También llegarán “Agujeros negros: Al límite del conocimiento” (1/6); “Alan Saldaña: Encarcelado” (3/6); “Romper los límites: La ciencia de nuestro planeta” (4/6); “Cuerpo humano: Un mundo entrañable” (4/6); y para los amantes de los mininos uno muy especial: “Gatos: Una oda al amor gatuno” (5/6) en el que documentalistas capturan en video la vida cotidiana, las rutinas y las aventuras de un grupo de gatos neerlandeses, con toda su curiosidad y su ternura.

Para niños y familia habrá novedades con “Supermonstruos: Érase un cuento de hadas” (1/6); “Monster House: La casa de los sustos” (1/6); “Cocomelon: ¡A cantar!” (1/6); y, entre otros, “Madagascar 3” (6/6).

“Luca”, de Disney, narra el inolvidable verano de un niño con su mejor amigo: un monstruo marino

“El dragón de la tetera” (11/6) es una de las pelis del rubro destacadas: Ansioso por reencontrarse con su mejor amiga de la infancia, un chico llamado Din conoce la magia de las posibilidades gracias a un dragón capaz de conceder deseos.

“Sweet Tooth” (4/6), una peligrosa aventura por un mundo postapocalíptico, la gran apuesta de Netflix

STARZPLAY

Además de nuevos capítulos semanales de exitosos dramas como “Run the world” o “The Girlfriend Experience”, entre otros, la plataforma Starzplay tiene para este mes un gran estreno: “Blindspotting” (13/6) una secuela en formato de serie de la película.

La serie comienza seis meses después de los acontecimientos narrados en el filme, y se centra en Ashley, quien está comenzando a posicionarse en la clase media de la ciudad de Oakland hasta que Miles, su pareja por 12 años y padre de su hijo, es encarcelado repentinamente, dejándola a ella sola, enfrentando una crisis existencial bastante caótica y al mismo tiempo divertida, cuando se ve obligada a mudarse con la madre y la media hermana de Miles.

“Universidad Blue Mountain”; “Blade Runner 2049”; “Ghost Rider”; “Rescate del Metro 123”; “Hermanastros” y “Alquiler de padrinos” son otros títulos que renovarán el catálogo de este servicio de streaming a partir del 1 de junio.

“Blindspotting” (13/6) una secuela en formato de serie de la película, llega a Starzplay

HBO Y HBO MAX

A finales de mes HBO dejará de funcionar para fundirse en un servicio integral y más potente: HBO Max. Pero hasta el 29 de junio, fecha en la que desembarcará en Latinoamérica este esperado servicio premium, y que entre sus novedades mostrará la reunión de “Friends: The Reunion”, la nueva temporada de “Sex and The City: And Just Like That” y de la nueva versión de “Gossip Girl”, entre otras producciones originales, HBO seguirá mostrando sus novedades.

La segunda temporada de “Betty” (18/6) es uno de los desembarcos anunciados. Basada en la película “Skate Kitchen”, de Crystal Moselle, exitosa en el Festival Sundance 2018, la serie dirigida por la misma cineasta, vuelve con una trama que gira en torno a cinco chicas que se están autodescubriendo mientras lidian con el universo machista del skate en Nueva York.

El thriller policial “La muchacha que limpia” (20/6) es una esperada serie que cuenta la historia de una madre dispuesta a mancharse las manos para salvar a su hijo, una mujer que se encuentra prisionera de su talento para un trabajo clave, pero poco visible, que la llevará a internarse más y más en el sórdido mundo del crimen organizado. Producida en colaboración con BTF Media, es la adaptación mexicana de la celebrada producción argentina creada por Paola Suárez, Lucas Combina, Greta Molas e Irene Guissara para Jaque Content.

DIRECTV GO

Entre las novedades del mes, Directv GO anuncia con bombos y platillos “The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship” (17/6). En este documental, el premiado periodista Mobeen Azhar viaja a Kentwood, la ciudad natal de la cantante, para desentrañar las complejidades que rodean su controvertida tutela legal. Mobeen pronto se encontrará en medio de la batalla entre el equipo de tutela de Spears y los apasionados fans detrás del movimiento #FreeBritney.

AMAZON

Y mientras la histórica compra de MGM se hace efectiva, lo que hará que Amazon se renueve con más de 4000 películas y 17 mil formatos de tevé, la plataforma on demand de la empresa de Jeff Bezos presentará varias novedades en junio.

Una de las más esperadas es “Isabel” (4/6), miniserie basada en la vida de la reconocida escritora Isabel Allende, que la muestra en uno de los momentos bisagras de su vida cuando, en la cima de su carrera, recibe la devastadora noticia de que su hija corre el riesgo de morir y decide abandonar todo para ser madre a tiempo completo, hasta que su hija muere en sus brazos meses después. Paralelamente, veremos la lucha, la pasión y el riesgo, de una mujer que está dispuesta a romper todos los moldes de su tiempo para perseguir su felicidad, una mujer que debe huir de su país debido a conflictos políticos, que abandonó todo por amor, y quien se refugió en la literatura para curar sus heridas.

“Solos” (25/6), creada por David Weil y protagonizada por Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens y Constance Wu, es una serie de siete partes que explora las extrañas, bellas, angustiantes y divertidas verdades de lo que significa ser humano. Abarca nuestro presente y futuro, e ilumina que aun en nuestros momentos más aislados, todos estamos conectados a través de la experiencia humana. Las historias de estos personajes sostienen que aun en nuestros momentos aparentemente más aislados y en las circunstancias más discrepantes, todos estamos conectados a través de la experiencia humana.

También llegará la serie brasileña “Dom” (4/6), un drama policíaco inspirado en la verdadera historia entre padre e hijo en lados opuestos de la guerra contra las drogas en Río de Janeiro.

En “Isabel” (4/6), Amazon hace miniserie la vida de Isabel Allende

DISNEY +

En “Loki” (9/6), el Dios de las mentiras sale de la sombra de su hermano en una nueva serie que transcurre después de los acontecimientos de “Avengers: Endgame”. Tom Hiddleston vuelve a interpretar al personaje principal, y Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant se unen a él. La dirección de Loki está a cargo de Kate Herron, y Michael Waldron es el guionista principal. La serie presentará nuevos episodios todos los miércoles.

“Luca” (18/6), dirigido por Enrico Casarosa, cuenta la historia del verano inolvidable de un niño en la Riviera italiana con su mejor amigo, un monstruo marino disfrazado.

En “Mysterious Benedict Society” (25/6), un grupo de niños huérfanos se infiltra en un internado llamado The Institute para frustrar una nefasta trama con ramificaciones por todo el mundo. Esta misión los lleva a crear un nuevo tipo de familia. Basada en el bestseller de Trenton Lee Stewart, que la revista Time denominó “uno de los mejores libros juveniles de todos los tiempos”, la película está protagonizada por Tony Hale, ganador del premio Emmy en el papel principal y cuenta con un destacado reparto de actores jóvenes.

“Luca” (18/6), dirigido por Enrico Casarosa, una de las novedades de Disney+