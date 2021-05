Gastronómicos en alerta por estafas con falsos recibos de transferencias

Si algo les faltaba a los gastronómicos platenses, que desde el año pasado están sufriendo las restricciones vinculadas a la pandemia del coronavirus, es convertirse en blanco de una ola de estafas: en las últimas semanas varios locales de nuestra ciudad sufrieron la misma modalidad y se encuentran en alerta.

El modus operandi es el siguiente: los estafadores realizan un “pedido grande” por WhatsApp y, para acreditar el pago, envían el comprobante de una supuesta transferencia bancaria pero falsificado. Luego pasan a buscar la comida por el local o piden que se las envíen a un hotel, para que después no puedan localizarlos.

“Era un pedido importante, mucho más que los habituales. Enviaron la captura de pantalla del comprobante de la transferencia del Banco Credicoop a favor de la cuenta del restaurante; mandaron a un nene a retirar el pedido y lo esperaron afuera (del local) en un auto. Pero al día siguiente vuelven a llamar y hacen otro pedido grande. Ahí nos llamó la atención”, comenzó relatando Marcelo Amado, dueño del restaurante del “Club Atenas”, en diálogo con EL DÍA.

“Ahí le digo a mi esposa que se fije en la cuenta del banco si (el sospechoso) depositó el pedido de anterior, y (se comprobó que) no estaba. Se avivó primero la moza que toma los pedidos, porque le pareció raro dos pedidos grandes seguidos”, añadió en relación a cómo se dieron cuenta de que los habían estafado.

Además, precisó que les dijeron a los sospechosos que el depósito no se había realizado “se hicieron los que se enojaban”. “Les pedimos -relató la víctima- que paguen los dos juntos si quiere el nuevo pedido. Contestan que no puedan maltratar así al cliente, que igual iban a ir a pagar con una tarjeta. Obviamente, nunca vinieron”,

Amado, por último, indicó que justo este hecho se dio cuando las cámaras de seguridad no estaban funcionando debido a una remodelación en el local: para cumplir con los protocolos, “mudaron” el restaurante a parte del estacionamiento del club.

En un grupo de WhatsApp de gastronómicos se reportaron varios hechos similares

Quien también sufrió un engaño similar fue Diego De Benedectis, dueño de la cervecería “Cinco Sabios”. “Llamaron al negocio y encargaron un pedido grande. Dudamos porque dijo que lo iba a pasar a buscar en un Uber y además era un número 011. Ahí nos manda el comprobante de la transferencia, pero me meto en el banco y no había nada. A veces las transferencias tardan unos días, aunque ahora la mayoría son inmediatas”, comenzó relatando.

“Ahí le decimos que con un Uber no, porque si era una estafa no lo íbamos a poder encontrar más, y que pase una dirección que se lo mandábamos sin cargo. Y ahí nos pasa la dirección de un hotel”, prosiguió.

De Benedectis, en ese momento, se comunicó con el hotel ubicado a pocos metros de la Plaza San Martín: “Me atiende la recepcionista y me dice que recién un hombre que estaba alojado, del mismo nombre que figuraba en la transferencia, había bajado y avisado que iban a traer un pedido. Ahí se lo mandamos”.

Con el paso de los días la transferencia no llegaba, así que decidió llamar al gerente del Banco Credicoop. Desde la entidad bancaria le aclararon que esa personas no estaba registrada como cliente. Al dar cuenta de la estafa, llamó al teléfono desde donde habían hecho el pedido pero no le respondieron; solo contestaron los mensajes haciéndose los desentendidos de la situación. Desde el hotel, por su parte, le dijeron que había pagado en efectivo la estadía.

Pero ellos dos no fueron los únicos damnificados. En un grupo de WhatsApp que comparten más de 200 gastronómicos de la Ciudad fueron varios los que reportaron la estafa. En locales como Cortez y Bye Henry también fueron engañados en las últimas semanas.

En todos se trata de un pedido importante y el nombre que figura en la transferencia bancaria trucha suele ser el mismo. Los dueños ya se encuentran alertados, aunque decidieron dar a conocer la maniobra para que no se repita.