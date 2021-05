El Lobo sin brillo ni mucha claridad, buscó el triunfo hasta el final, pero no le alcanzó

El empate tiene gusto a poco, es verdad. En la previa se sabía que Gimnasia debía sumar los tres puntos para estar bien cerca de la clasificación en la última fecha... Seguramente el viaje de regreso desde Junín no mostró sonrisas, solo mil y una cuentas y análisis de los resultados que se deben dar en la última fecha para poder quedarse con ese cuarto puesto que por ahora es de Unión.

Pero... será clave que Gimnasia le gane a Vélez en el Bosque, sino, nada servirá. Hoy no hay equipo fácil en el fútbol argentino, y ayer el Lobo lo comprobó y terminó impotente de bronca mirando el cielo, maldiciendo. Es que le tenía que ganar a Sarmiento, pero no pudo, y se tuvo que conformar con el empate 0-0.

Una vez más tuvo en sus habituales “pilares” los puntos más altos. Rey con su seguridad y sobriedad desde el arco; Ayala distribuyendo en el medio; Alemán jugando libre; Carbonero siendo una pesadilla por los costados atacando. Pero no le alcanzó a Gimnasia. El arquero local Manuel Vicentini fue gran responsable ahogándole gritos a los hombres de azul y blanco. Otra vez, el travesaño le hizo un guiño al “uno” cuando estaba vencido y lo salvó.

El partido arrancó luchado, friccionado, con algunas acciones fuertes. Sarmiento vio rápidamente que Ayala estaba solo en el medio y por el centro había facilidades. Gimnasia apostaba a dos sociedades en los extremos: por derecha a Weigandt-Pérez García, por izquierda a Melluso-Carbonero. Esta última fue la más activa. El colombiano con su velocidad era un peligro para la defensa Verde.

Sobre los 20 minutos, en su segundo intento a fondo como puntero izquierdo llegando hasta la línea de fondo, el remate de Carbonero dio en Martín García, y el rebote le quedó a Víctor Ayala que parado dentro de la medialuna del área sacó un derechazo violento al arco que reventó el travesaño local.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | ¡Descomunal lo de Vicentini! El arquero de Sarmiento había quedado en el piso, pero llegó a evitar el bombazo de Brahian Alemán.#SARGIMxTNTsports pic.twitter.com/hKW7iGGvVF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 3, 2021

Tan solo 2 minutos después Sarmiento contestó con zurdazo de Gabriel Graciani que se fue apenas afuera muy cerca del poste derecho de Rey; enseguida, Pombo se metió al area por el medio de la defensa, quedó cara a cara con Rey, pero el arquero Mens Sana con manos firmes tapó sacando al córner. El “uno” albiazul luego respondió ante una llegada de Montoya.

El partido no era vistoso. Sarmiento arrimaba peligro por alguna duda defensiva albiazul; los platenses quedaban en buenas intenciones. Por momentos se abusó del tiro de media distancia y los centros.

Un centro desde la derecha de Eric Ramírez (que peleó una pelota contra el banderín del córner), encontró a Melluso dentro del área y cabeceando afuera.

En el cierre de la etapa, Alemán probó desde lejos y cuando la pelota se metía en el ángulo izquierdo, el arquero Vicentini volando y con un manotazo sacó al córner.

UN COMPLEMENTO SIN BRILLO, PERO CON LLEGADAS TRIPERAS

Gimnasia no la pasó bien en el arranque del segundo tiempo. Con poco, Sarmiento parecía acercarse al arco gimnasista.

Recién pasando los 12 minutos, cuando no, Carbonero inventó algo en solitario y habilitó a la Perla Ramírez que no logró conectar el centro. A todo esto Alemán agarraba la pelota e iba para adelante con dispar suerte; Ayala buscaba darle destino seguro al balón.

Los minutos iban pasando y Gimnasia empezaba a desesperarse. Todos iban para arriba buscando el gol. Intentó Leo Morales, pisó el área y Alanís lo tomó del brazo, el defensor Tripero cayó pero el árbitro Penel, dijo “siga siga”.

Obviamente al ir a buscarlo Gimnasia asumió riesgos atrás y en alguna contra la pasó mal. Por otro lado los cambios le hicieron bien al Lobo, sobre todo con MatíasMiranda y Lautaro Chávez, renovaron la energía en esos últimos minutos.

Y precisamente sobre los 38 minutos el correntino Chávez recibió la pelota por derecha un pase de Morales y encaró hacia el arco. El juvenil buscó el momento y sacó un remate de zurda que se fue muy cerca del poste izquierdo.

A esa altura el Lobo iba una y otra vez, ya con más ganas que ideas tratando de encontrar el gol que le diera el triunfo, pero el arquero Vicentini impediría todo intento albiazul.

Primero le dijo “no” al uruguayo Alemán, y sobre los 44 minutos volvió a volar para ahogarle el grito de gol a todo Gimnasia.

El colombiano Carbonero volvió a irse por el sector izquierdo del ataque, se preparó y sacó un remate que tenía destino de gol, pero Vicentini volando esta vez contra el ángulo derecho, sacó al córner.

En esos últimos minutos Gimnasia acorraló a Sarmiento contra su arco. Empezaron a llover los centros, a darse rebotes dentro del área, pero siempre corriendo riesgos.

En alguna contra, el equipo juninense tuvo posibilidades pero siempre apareció la seguridad de Rey.

El final del partido encontró a Gimnasia buscando por arriba y por abajo, y a Sarmiento aguantando.

El empate tiene gusto a poco, la ilusión Mens Sana era sumar los tres para quedar pegado a Unión, prácticamente soplándole la nuca. Pero no fue así, y ahora en el medio quedaron Independiente y Lanús.

Matemáticamente aún el Lobo tiene chances de llegar a ese cuarto puesto quje hoy tienen los Tatengues, pero más allá de ganar su partido ante Vélez, deberá esperar que se den algunos resultados.

No hay nada para recriminarle a este equipo de Martini y Messera, y a la misma dupla tampoco. Lo fueron a buscar pero ayer el arco se le cerró. Es más, la dupla dejó en el banco a Mancilla y optó por mantener el esquema utilizado de local frente a Newell´s intentando repetir la presión y agresividad que mostró ante la Lepra una semana atrás.

Ayer el Lobo dejó pasar una gran chance, y si bien le queda una luz de esperanza, no depende de si mismo. En tal caso, si no clasifica, habrá sido por lo que en su momento, no hizo cuando dependía de Gimnasia.