El crudo mensaje de Brancatelli, internado con COVID: "Te saca fuerzas"

Diego Brancatelli realizó un posteo en las últimas horas en su cuenta de Instagram y contó cómo se encuentra tras ser internado por una neumonía bilateral que le provocó el coronavirus.

"No tengo ganas de estar conectado. Es la realidad. Te saca fuerzas, ganas, todo", comenzó relatando.

Acompañado por una foto de su esposa y sus dos hijos, prosiguió: "El no pensar mal me lleva a soñar bien. En ELLOS. En ellos 3. En las ganas de compartir TODO, ABSOLUTAMENTE todo con los chunos y @ceciliainsinga. Tenerlos al alcance de la mano. Abrazarnos. Y esa es mi FUERZA hoy".

Siguiendo con su mensaje, indicó: "Que importante es la Salud, sin dudas. Cuantos no la valoran. Cuantos regalan sus vidas. Por nada. Pero que importante también es tener una FAMILIA, AMIGOS, COMPAÑEROS que no han dejado un solo segundo de acompañarme".

El periodista también le dedicó un párrafo a los agradecimientos: "Quiero agradecerles a todos. Y cada uno de los que me hicieron llegar un mensaje. Por acá, por WhatsApp, por un 3ro.

Que están y estuvieron cerca Estoy internado. Con neumonía bilateral. Llevandola lo mejor posible. Sin aflojar".

Y continuó: "No pensé, deseé ni hubiese elegido pasar por este momento horrible. Gracias infinitas al Dr @omar_recchi (de por vida voy a recordar el momento que me recepcionaste). al Dr @robertodebbag por su compromiso y profesionalismo. Y a tantos otros dres que me han monitoreado. Dra @loregauna del Hospital Sanguinetti de Pilar".

Por último, dijo: "Gracias a todos y tantos por los mensajes, ya me voy a poner al día con todos y responderé. Sepan entender ¡Los quiero!".