La reacción de Soledad Fandiño al enterarse sobre la separación Nicolás Cabré y Laurita Fernández

Soledad Fandiño habló en su programa "Es por ahí" sobre la separación de Nicolás Cabré, su ex pareja, y Laurita Fernández.

“Chicos, esto me está superando. ¿Si yo quiero decir algo? Sin comentarios. ¡No comments!”, aseguró la conductora luego de que su compañero, Guido Záffora, daba la noticia.

La rivalidad entre Fandiño y Fernández viene de larga data y se desató luego de que, en su paso por el Bailando, Laurita describiera a su colega como “modelo”. “No soy modelo, empecé como modelo. O preguntale a tu novio que me conoce muy bien… “, dijo, sin mirarla, en referencia a Cabré.

“Menos mal que alguien no quería pelear… Me cansé. Con mis novios hacemos cosas más copadas que andar hablando de sus ex o de los míos”, dijo quien por entonces era jurado del certamen, y la participante agregó: “Bueno, entonces usá la computadora, mi vida. Igual, mejor que no le preguntes…”.

A lo que Fernández retrucó: “Es que si lo extrañás, te paso el teléfono. No tengo problemas. Pero, ¿por qué debería hablar de vos?”.

Días más tarde el estudio del Bailando volvió a ser testigo de un nuevo cruce entre ellas. “Ayer estaba tranquila, pero me empezaron a caer notificaciones en el celular con los dichos de Laurita sobre mí en Los especialistas del show. Dijo que tengo el ego arriba, que era envidiosa y que me había quedado algo en el tintero (con Nicolás Cabré). Si alguien no te respeta, hay que contestar. La relación más importante que yo tuve fue con René, el padre de mi hijo”, manifestó la actriz.

“Nunca hice una crítica con mala intención y no fui agresiva en mis devoluciones. Metés a mi pareja, que no tiene nada que ver al respecto. Tenés un hijo y no te voy a responder qué deberías hacer a la noche en lugar de revisar las notificaciones”, retrucó la jurado desatando el enojo de la por entonces participante: “Pará, pará. A tu pareja la metiste vos en el medio. ¿Querés decir que una mujer que tiene un hijo no puede revisar las notificaciones en un celular? Es una locura, tené cuidado con las cosas que decís, te estás equivocando y te está escuchando un montón de gente”.