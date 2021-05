La odisea de una mujer de 88 años con fractura de cadera: no pueden operarla en el hospital de Romero y hace días no la trasladan

Una mujer de 88 años de Neuquén, que se encuentra en nuestra ciudad visitando a familiar, sufrió un accidente doméstico que le provocó fractura de cadera y fémur. El SAME la trasladó al hospital de Melchor Romero, pero allí aseguran que no pueden operarla y hace días está esperando un traslado que no se concreta.

Flavia Ferreyra, su nieta, se comunicó con EL DÍA para contar la odisea que están viviendo: "Está de paseo en la ciudad. Tiene obra social de Neuquén y acá le corresponde IOMA. Se accidentó en mi casa el viernes por la noche, se tropezó. Tiene una fractura de cadera y fémur".

Y prosiguió: "Está internada desde el día sábado 1º de mayo en el Hospital de Melchor Romero. El SAME la trajo hasta acá, siendo de Villa Elvira, porque supuestamente no había lugar en ningún otro hospital".

Pasado el fin de semana, el problema no se solucionó: "El lunes nos dicen que esto es un problema del SAME, que han traído a mi abuela a un lugar donde se le dijo que no podían hacer nada para operar porque no había insumos. Hemos tratado de llevarla a La Plata pero, según el hospital, no hay camas".

Ferreyra, por otro lado, precisó que desde "las clínicas y hospitales de La Plata nos dicen que del Hospital Romero nadie ha hecho pedido".

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que con el paso de las horas la salud de su abuela se va complicado, cerró: "Estamos desesperados y nadie escucha nuestra voz, mientras tanto la salud de mi abuela corre peligro".