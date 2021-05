El laboratorio de la Sputnik V celebró que Charly García haya recibido la primera dosis

El músico Charly García recibió días atrás y a sus 69 años la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, según confirmó hoy su entorno.

La noticia tomó trascendencia a raíz de un mensaje publicado hoy en la cuenta oficial de Twitter de la vacuna producida por el instituto ruso Gamaleya, en la que celebraron que el ícono del rock nacional se haya inoculado.

El tuit de la Sputnik V compartió "su magia" con un video de la canción "Hablando a tu corazón", perteneciente al álbum de 1986 "Tango", el primero que García grabó en conjunto con el cantante y multiinstrumentista Pedro Aznar, con quien compartió formación en Serú Girán.

#Argentina’s musician, composer and popular figure, Charly García, got vaccinated with #SputnikV ✌️

We share with you his magic

