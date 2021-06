En TikTok no mienten: los dentistas pueden saber si recientemente has practicado sexo oral

El usuario de TikTok "cianmcbrien" publicó un video con la leyenda "Acabo de descubrir que el dentista puede averiguar si alguien le ha dado [sexo oral] o no" mientras Somebody to House de Thord Yodo sonaba de fondo

Por este motivo, un dentista con 685.000 seguidores vio el TikTok y decidió cumplir con su deber y confirmar a todos que ese era el caso.

"Sí, recibo mucho esta pregunta, y sí, lo sabemos. Lo sabemos", publicó TikTok Dentist, y agregó "¿Cómo lo sabemos? Creo que si entramos en detalles, TikTok lo censurará".

Pero luego, dio una explicación: "Digamos que te gusta mucho chupar una piruleta, una o dos aquí o allá: no es gran cosa. Pero digamos que te gusta chupar múltiples, múltiples, múltiples, múltiples piruletas todo el tiempo, tienes un problema: causar petequias palatinas que se pueden ver aquí ", dice en el video. "Como pueden ver, hematomas en el paladar blando e irritación allí mismo. Y chicos, si tienen frenillos, todo lo que puedo decir es: ¡Ay!".

Ante esto, el sitio iflscience recordó que en 2018 un hombre de 47 años acudió a una cita dental de rutina, donde se descubrió que tenía una lesión en el paladar blando. El paciente no había notado ninguna irritación en el paladar, ni la había detectado hasta que fue señalada.

Se pueden encontrar todo tipo de lesiones durante los exámenes, con causas que van desde la deficiencia de hierro hasta la infección, por lo que el equipo tomó un historial médico del hombre. En forma de informe de caso médico real, comenzaron por definir el sexo oral.

"La felación se define como la estimulación del pene de un hombre por la boca de su pareja al chupar o lamer, aunque puede ser realizada por adultos de cualquier género", escribió el equipo.

"Esta práctica se ha vuelto muy popular, especialmente entre los jóvenes, porque se considera más segura que el sexo regular. El contacto del paladar con las glándulas del pene puede causar un hematoma debido a un traumatismo cerrado y dilatación de los vasos sanguíneos debido a la presión negativa. creado mientras chupa ".

La entrevista reveló que el hombre practicó sexo oral, siendo la última vez tres días antes de su chequeo.

"Encontramos que la lesión está asociada con la práctica de la felación", escribió el equipo. "El sexo oral es una práctica sexual muy común y, como médicos, debemos considerarlo como una posible causa de lesiones palatinas en nuestro diagnóstico diferencial".

El tratamiento para el paciente consistía esencialmente en decirle que no había nada de qué preocuparse y que se resolvería por sí solo. El peor trauma involucrado con la lesión fue una charla un poco incómoda con un dentista.