Tras vacunarse contra el Covid, se acerca el regreso de Marcela Feudale a ShowMatch

Marcela Feudale, que no formó parte del regreso de ShowMatch, estaría muy cerca de reincorporarse al ciclo que conduce Marcelo Tinelli luego de que le aplicaran la primera dosis de la Sputnik.

Es que tiempo atrás la conductora había dado a conocer que no formaría parte del staff hasta no estar vacunada contra el coronavirus. La decisión fue tomada por la preocupación que le genera la posibilidad de contagiar a su madre.

"Yo tengo una mamá de 84 años y se me planteaba el hecho de estar saliendo y entrando de mi casa a la calle, con una pandemia del coronavirus me podía producir una situación de riesgo muy alta para lo que es la salud de mamá", había declarado.

Hoy fue un gran día! #SputnikV @sputnikvaccine Gracias por la maravillosa contención. Me emocione y me llore la vida. pic.twitter.com/3uYphcotZS — Marcela Feudale (@MarcelaFeudale) June 10, 2021

Ahora, la conductora compartió la feliz noticia de su vacunación en sus redes sociales y aseguró que podría arrancar en ShowMatch en 21 días aproximadamente, cuando le haga efecto la primera dosis.

"Así fue ayer. Tenía turno 16:15, pero llegué un poquito antes. Me tocó el puesto 10 que era el vacunatorio 9. ¡Estaba muy emocionada y shockeada después de tanto!", contó la conductora radial.

"El maravilloso salteño que me atendió y que ven en el video que sigue a la primera foto me contuvo y me mimó. A las 16:05, antes de mi turno, ya me habían vacunado. Fue todo rápido y organizado. Allí en el club de mis amores, River... “obveoooo” @sputnik_vaccine", escribió en la red social.