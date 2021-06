Jubilada de Berisso sin teléfono fijo desde hace un mes: “Estoy incomunicada”

Silvia Medina, vecina de 122 bis entre 22 y 23, en Berisso, reclamó ayer que “hace un mes que estoy nuevamente sin teléfono. Me piden que verifique línea, ya he verificado, pero no anda. Yo se que ellos vienen y lo arreglan en cinco minutos”. “Pido que, por favor, la empresa lo vengo a arreglarla porque estoy incomunicada desde hace más un mes. El línea en cuestión es 453-7901”, consignó la mujer.