Sufrieron una entradera y piden recuperar su documentación

A una familia de Tolosa, la inseguridad no sólo le dejó como secuela el miedo y el despojo de sus pertenencias. También le quedó la desesperación por recuperar lo que no tiene valor material: documentos.

El ataque se registró alrededor de las 22.30 del miércoles, en una casa situada en 525 entre 115 y 116, cuando un vecino de la cuadra bajó de su auto para abrir el portón e ingresar al garage.

Antes de que consiguiera hacerlo, apareció un motochorro. Lo abordó y apuntándole con un arma de fuego, lo obligó a entrar a la vivienda.

Una fuente de la Policía, indicaron que el delincuente logró apoderarse en ese domicilio de dinero, al menos un celular, la tarjeta del auto y documentación personal. Entre esos “papeles”, el que indica la propiedad den un Peugeot 206 negro.

“ESTÁ DESESPERADO”

En diálogo con este diario, Oscar López Andrade (50), vecino de la cuadra, contó que acompañó a la comisaría a la víctima del atraco, un hombre de entre 30 y 35 años. “Además de estar muy mal por el asalto, lo que más le importa ahora es recuperar la documentación que le llevó el ladrón”, indicó López Andrade.

El vecino detalló sobre las consecuencias del episodio que el damnificado “trabaja en Cañuelas y viaja con su auto. Por lo que necesita volver a tener la cédula verde, su registro para conducir y su documento nacional de identidad, por ejemplo”, dijo.

“QUE LA DEJEN EN LA CUADRA”

El mismo vecino, solidarizándose con la situación de la víctima de la entradera y su familia, aportó una idea directamente orientada al ladrón como para que esa familia pueda, al menos, recuperar la documentación sustraída.

“Que dejen en la cuadra la documentación. De ese modo, cualquiera del barrio la encuentre se la va a poder entregar al hombre que fue asaltado”, sostuvo.

QUEJA

Por otra parte, López Andrade expuso que “durante un mes tuvimos en la esquina de esta cuadra a dos efectivos de Gendarmería para vigilar el barrio, mientras que policías custodiaban en 526 y 116 y en 523 y 116”.

Eso ya no sucede, según aseguró: “hace 20 días que ya no están. No sabemos por qué y coincidentemente comenzaron a robar bastante por acá”, denunció.