Los voluntarios en ensayos clínicos enfrentan un dilema

Tras postularse como voluntario para probar la vacuna experimental contra el Covid del laboratorio Cansino, Alejandro Isoardi, un contador de La Plata de 59 años de edad, recibió en enero pasado en el Hospital Rossi una inyección que, por las propias condiciones del ensayo, no sabe si contenía la vacuna o no. Mientras continúa participando de ese estudio al que se sumó sin otro interés que ayudar, a Alejandro le llegó la semana pasada el turno para recibir la vacuna del plan nacional, una situación que lo pone hoy en la disyuntiva de elegir entre continuar como voluntario o asegurase una inmunización que podría salvarle la vida dada su edad.

El caso de Alejandro no es ciertamente una rareza. A medida que avanza la campaña de inmunización del Gobierno, cada vez son más los argentinos que se encuentran en su misma situación.

“Hay 20 mil personas en el país que participaron de estudios clínicos y, al menos la mitad, no están vacunadas”, contó la médica infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) al describir el alcance de un problema mucho mayor al que se suele imaginar.

“Muchos estudios clínicos no finalizaron y los participantes ya están teniendo turnos para vacunarse por el plan de vacunación del Gobierno”, explicó.

Frente a esta situación, los responsables de algunos de esos ensayos “están empezando a hacer la apertura del `doble ciego` para los voluntarios que tienen turno para vacunarse”, explicó la infectóloga en referencia a la modalidad aplicada por la mayoría de esos ensayos para que ni voluntarios ni médicos sepan quiénes recibieron la vacuna y quienes un placebo, garantizando de ese modo su fiabilidad.

“Es importante que ni los investigadores ni la persona sepa si recibió vacuna o placebo porque cuando uno sabe qué tratamiento recibió lo puede predisponer diferente o puede tener otro tipo de cuidado”, contó la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, quien comentó la apertura del doble ciego es una decisión que queda en mano de las empresas a cargo de cada investigación.

Sin saber si recibió la vacuna o un placebo, Alejandro Isoardi ya resolvió por lo pronto que no piensa recurrir a esa opción. Me parece “deshonesto renunciar al estudio por otra vacuna. Me dieron la posibilidad de participar y creo que lo que corresponde es seguir con el estudio hasta el final”, comentó.

Si bien es admirable el compromiso de los voluntarios con los ensayos clínicos, en particular porque el 90% de las personas que participan lo hacen con un fin altruista, muchos infectólogos, entre ellos Florencia Cahn, consideran que “no es recomendable que una persona que tiene más de 60 años o algún factor de riesgo posponga la vacunación”.

Lo cierto es que la apertura del doble ciego que permitiría que muchos voluntarios sepan si están realmente inmunizados es algo que no siempre resulta fácil de obtener.

“En el caso de la vacuna de Sinopharm, -ejemplifican desde la Sociedad Argentina de Vacunología- para abrir el ciego en Sinopharm necesitamos el comprobante de turno, pero eso depende de cada estudio”.

Tal es la condición que debería cumplir Daniel Cisneros, un trabajador gráfico del 42 años que el año pasado se ofreció como voluntario para ensayar la vacuna de Sinopharm y acaba de contagiarse Covid.

Daniel, que es jefe de Producción en la imprenta del Congreso de la Nación, recibió en octubre de 2020 dos inyecciones con una diferencia de más de veinte días, pero aún no sabe si contenían la vacuna o un placebo. Lo que sabe con certeza desde el jueves pasado a la noche, porque se lo confirmaron tras un hisopado, es que tiene Covid.

Aun en esta circunstancia Daniel afirma que no le parece ético anotarse “para recibir una vacuna estatal cuando tras haber resuelto ser parte de un ensayo”.

“Está la preocupación porque el virus se viene complicando y ya no hay franja de edad, ni reglas, pero pienso continuar, si abro el doble ciego quedo afuera del estudio”, contó, aunque ciertamente no todos los voluntarios hoy piensan como él.