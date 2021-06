Lanzoni, picante: “A Yanina Latorre no le importa nada, es inimputable”

Miriam Lanzoni visitó “Hay que ver”, y tiró declaraciones picantes sobre una colega: aseguró que Yanina Latorre es “una mujer sin filtro” a la que “no le importa nada”. “Me ha pasado con ella que dijo cosas que no eran ciertas, pero las dice igual. Para mí que no las piensa. No sé. Hasta te diría que es inimputable”, lanzó.