Dispara el debate una propuesta para que este año los alumnos tampoco repitan

Se abre una nueva polémica por la gestión de la educación durante la pandemia: ahora lo que dispara la controversia es una propuesta del Gobierno nacional, planteada en el Consejo Federal de Educación (CFE), para que este año tampoco haya repitencia en las escuelas.

Todavía no hay nada definido. Pero se baraja la posibilidad de que, al igual que el año pasado, todos los alumnos sean promovidos al nivel siguiente más allá de su desempeño escolar. La propuesta tiene su explicación en que continúa la pandemia y apenas hubo un puñado de clases presenciales en el primer semestre del año. Una situación que posiblemente persistirá a lo largo del año, más allá de la reciente vuelta a las aulas.

La posible medida fue cuestionada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros referentes del sector educativo, abriendo una polémica que se suma a las que provocó la falta de presencialidad escolar y la decisión de suspender por este año las pruebas Aprender para retomarlas en 2022, cuando todos los estudiantes regresen de manera presencial a las escuelas.

Respecto a la repitencia, se supo que Educación trabaja en una “unidad pedagógica” que incluya los ciclos lectivos 2020, 2021 y 2022, y que la evaluación de los aprendizajes recién se consideraría a finales del próximo año. Lo cierto es que tras la reunión del pasado martes algunos ministros no estarían de acuerdo, como los de CABA, Córdoba y Mendoza.

El ministro de Educación Nacional Nicolás Trotta, explicó que “queremos extender el concepto de unidad pedagógica, donde haya un encuentro en pequeños grupos entre la maestra, el profesor y los estudiantes que tengan la figura de promoción acompañada”. Y se preguntó: “¿Qué estamos planteando nosotros en la excepcionalidad de la pandemia? Los aprendizajes que quedaron pendientes hay que reorganizarlos con la propuesta de este año. Intensificar los aprendizajes no se traduce en ver lo mismo más rápido, es una propuesta pedagógica distinta, que tiene que garantizar esos aprendizajes con una propuesta distinta en cuanto a los contenidos”.

“Significa que vamos a engañar a los chicos diciéndoles que pueden hacer algo que no aprendieron”

Soledad Acuña, Ministra de Educación de CABA

Trotta salió a remarcar que “en este momento no se está dando un debate particular o contrapunto referido a lo que van a ser las instancias de promoción de este año, aunque sí se están analizando todos los aspectos de cómo acreditar aprendizajes, reforzar trayectorias; cómo va a ser la instancia de promoción del año, poniendo el foco en garantizar los aprendizajes de todos los estudiantes en los distintos niveles educativos”.

Por su parte, la secretaria de Educación del Ministerio de Educación nacional, Marisa Díaz, aseguró en declaraciones periodísticas que “ahora estamos transitando el último período de la unidad pedagógica 2020/2021 y nos estamos permitiendo con el Consejo Federal evaluar cómo ha transcurrido este tiempo, cuales son las consecuencias y sobre esa discusión veremos qué decisión tomamos para 2022”.

“Hay que entender que trabajar en ciclos educativos es una tradición del sistema educativo argentino”

Marisa Díaz, Secretaria de Educ. Nacional

¿Cuál es el objetivo de la unidad pedagógica? Se busca que los alumnos que no pueden aprender por las dificultades que impone la pandemia no se queden en el camino, por lo que se intentará acompañarlos bajo la figura que denominan “promoción acompañada”.

La propuesta, como se dijo, abrió polémica. La Ciudad de Buenos Aires fue de los primeros en cuestionar la medida. La que habló sobre el tema fue la ministra Soledad Acuña quien explicó que a diferencia de 2020 este año la pandemia permitió, sobre todo en su distrito, mayor presencialidad en las escuelas y la única excepción fue la semana de confinamiento estricto. Sostuvo que la unidad pedagógica hasta 2022 significaría “decir que de vuelta pasan todos, que nadie repite, que no importa si aprendieron o no aprendieron”. Además hizo hincapié en que “se puede tomar una medida de esa excepcionalidad un año donde tuvimos una excepcionalidad, pero un año y medio después no podemos estar hablando de lo mismo. Y significa que vamos a engañar a los chicos diciéndoles que pueden hacer algo que no aprendieron”.

“Cada día en la escuela cuenta. Lo que no aprenden hoy va a significarles trayectos educativos con dificultades a lo largo de sus estudios. En el mediano plazo van a ser adultos con un trabajo que no le genere una remuneración acorde, que van a ser adultos que tengan problemas de empleo”, dijo.

Por su parte, el ministro de Educación de Mendoza José Thomas dijo que “las condiciones no son las mismas que el año pasado, y por lo tanto no deberíamos hacer lo mismo desde lo operativo. Pero sí desde lo conceptual: la repitencia como la veníamos conociendo no es la solución para este año tampoco”.