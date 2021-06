Thelma Fardin, furiosa: “Estoy cansada pero no estoy sola”

Conclusiones como “no presenta rasgos característicos de perverso” y “no tiene pensamientos que evidencien el goce o el placer referido al sufrimiento de otro” se desprenden de una pericia psiquiátrica al parecer realizada a Juan Darthés, en diciembre de 2018, apenas días después de que Thelma Fardin lo acusara de haberla violado cuando ella era menor de edad.

En ese informe, también se destaca que el actor presenta “una personalidad seductora y agradable”, pero que “refiere desesperanza”, con una “gestualidad que expresa tristeza”, e “impresiona con (un) cuadro de ansiedad, agorafobia y depresión reactivos”.

Thelma Fardin, tras leer los detalles filtrados, negó ayer que se tratara de una pericia oficial.

“Hasta acá, a mi victimario no le hicieron ni una (sola) pericia oficial. La pericia que hicieron pública es una pericia de parte, dígase paga por él y/o su defensa”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

“A mí ya me sometieron a tres pericias, y todas desde los organismos oficiales. Me hicieron incluso una pericia física; sí, así de revictimizante es el sistema y los medios contribuyen a que la tortura siga. Esas pericias determinaron que hay pruebas suficientes para acusarlo, con colaboración de tres ministerios públicos, de tres países diferentes (Argentina, Nicaragua y Brasil)”, agregó la ex integrante de “Patito Feo” que acusó a Darthés de haberla violado en el marco de una gira del show por Guatemala.

En ese marco, Fardin cargó las tintas contra los medios que “ponen” a los abusadores “en el papel de pobres hombres”. Y, en ese sentido, remarcó: “El patriarcado no se va a caer solo, por eso seguimos resistiendo. ¿Estoy cansada? Sí. Pero no estoy sola”.

Fernando Burlando, abogado de Darthés, confirmó la existencia de la pericia, pero no brindó más detalles.

El que también habló fue Martín Arias Duval, abogado de la intérprete, quien aseguró que el informe filtrado “es privado”, y que desconoce quién la pidió.