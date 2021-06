"Ninguna dosis de ninguna vacuna vence", afirmó Vizzotti

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló hoy que "ninguna dosis de ninguna vacuna vence" en referencia a que no hay fecha límite para completar el esquema de inoculación contra el coronavirus y explicó que con la primera de ellas se genera "casi un 80% de inmunidad" promedio.

"Ninguna dosis de ninguna vacuna vence", expresó esta mañana Vizzotti al recibir un nuevo envío desde Estados Unidos de 1.139.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Y continuó: "La primera dosis genera casi el 80% de inmunidad (en promedio de las diferentes marcas) y la segunda dosis la completa y le da más duración".

En este contexto, aseguró que "estamos trabajando no solamente para que se sigan iniciando esquemas, sino para que lleguen segundas dosis y se completen".



El 26 de marzo de este año, y conforme con lo que venía sucediendo en el resto del mundo, la ministra Vizzotti consensuó junto a sus pares de las 24 jurisdicciones argentinas, diferir por tres meses la aplicación de las segundas dosis de vacunas contra COVID para proteger a la mayor cantidad de personas con alguna condición de riesgo lo antes posible y reducir el impacto de las muertes por esta enfermedad.

"En todas las vacunas, la protección se brinda a partir de la primera dosis y lo que hace la segunda es extenderla en el tiempo", explicó por su parte la médica infectóloga Florencia Cahn.

Y continuó: "Es importante explicar que los esquemas de vacunación no se reinician, es decir que hay que respetar el mínimo entre las dosis pero no hay un máximo, y lo que se fija como intervalo no implica que la protección se venza".

En el caso de la vacuna Sputnik V, los estudios publicados indican que la eficacia llega al 73% luego de 18 días recibida la primera dosis y se eleva al 91,4% tras recibir la segunda.

Un estudio más reciente de Centro de Investigación Gamaleya informó que la Sputnik Light (primer componente de la Sputnik V) había alcanzado una eficacia del 78,6%.

Para la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, los estudios publicados hasta ahora demostraron que al recibir la segunda dosis a los 14 días de la primera, la eficacia fue del 63% contra la infección sintomática por SARS-CoV-2, pero al recibirla a las 12 semanas o más, ascendía al 82%. Según AstraZeneca, la protección es superior al 70% después del primer pinchazo.

En relación a la vacuna de Sinopharm, hasta el momento no hay publicaciones sobre la eficacia después de la primera dosis, aunque en ensayos de Fase I y II se indicaba un alto desarrollo de anticuerpos al comenzar el esquema.