Escándalo en la serie de Luis Miguel: un actor denunció que Diego Boneta lo agredió en una escena

El actor español Martín Bello denunció que en la grabación de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, donde interpreta al personaje Tito, su compañero Diego Boneta -en el papel de Luismi- lo agredió en una escena sin su consentimiento.

“Nadie me avisó nada. Yo no di mi consentimiento para hacer una escena de esas características. Por lo general, eso se pacta porque tiene que haber conexión para que se trate bien, se marque, se haga de una manera correcta, como hicimos con Jaenada -quien interpretaba a Luisito Rey- en la primer temporada”, lanzó en diálogo con "Los Ángeles de la Mañana" (LAM).

Si bien le habían puesto una protección en la espalda, la misma se fue cayendo por los golpes que recibió de Boneta. “Yo noto que va fuerte, pero lo aguanto -comenzó-, pero empezamos a hacer tomas y en la primera me rompió una cadena que era de mi mamá, que había muerto unos meses antes. Ahí paré y dije: ‘me buscan la cadena y los anillos porque sino, no sigo’. Vi que la cosa se ponía fea”, detalló.

Según precisó, en un momento Boneta lo empujó contra una pared y le lastimó la cabeza, provocándole una lesión en el cuello. “Es la más grave. Todavía estoy con tratamiento. Y estoy luchando porque no me quede un dolor crónico, ni la falta de movimiento en el brazo”, indicó.

“Me han llegado a dar colores de cabeza que se me quedaba media cara dormida. Me dio mucho miedo, me asusté mucho. No sabía lo que estaba pasando”, agregó.

Cuando terminaron de grabar dicha escena, Bello sostuvo que Boneta le preguntó: “¿Quedó más violenta esta que la que hiciste con Jaenada?”; y que más tarde, cuando supo que su colega había sufrido lesiones, lo llamó para disculparse y lo invitó a comer, algo que jamás ocurrió. Tampoco han hablado desde que finalizaron las grabaciones.

Si bien aseguró que la producción de la serie le había dicho que sería parte de la tercera temporada, la cuál aún no se empezó a grabar, luego de aquella escena de violencia no volvieron a convocarlo ni a ponerse en contacto con él.

"También quería que firmara un contrato en el que decía que no podía reclamara nada”, cerró en diálogo con Ángel De Brito y sus panelistas.