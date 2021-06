Una familia de 5 integrantes, entre los argentinos desaparecidos por el derrumbe en Miami

Mientras los rescatistas continúan con su labor procurando encontrar sobrevivientes del derrumbe de un edificio en Miami, se supo que entre las 159 personas que continúan desaparecidas, de las cuales 9 son argentinas, hay una familia de 5 integrantes.

Se trata de Graciela Cattarossi, su hermana Andrea, su padre, su pequeña hija Estella y otro familiar, quienes se encontraban alojados en el Champlain Tower South al momento que se vino abajo.

Según se supo, Graciela es fotógrafa, vive en Miami y ha realizado trabajos para varias de las publicaciones más importantes de Estados Unidos, como el New York Times y la revista Vanity Fair, además de fotografías publicitarias para los hoteles Four Seasons y Fasano y para el Bank of America.

Además de esta familia, los otros argentinos que están siendo buscados son Andrés Galfrascoli, su pareja Fabián Núñez y la hija de ambos, Sofía Galfrascoli Núñez, y dos jóvenes de 22 y 27 años.

Con relación a la tarea que vienen desarrollando los rescatistas, los equipos que trabajan en el lugar recuperaron tres cuerpos de víctimas del derrumbe, confirmó este viernes la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava.

Levine Cava subrayó que se mantiene "la esperanza de hallar a personas con vida" y la búsqueda entre la montaña de escombros va a continuar a pesar del "extremo riesgo" que significa para los rescatistas.

En conferencia de prensa, la alcaldesa destacó el trabajo que están realizando y dijo que están tan motivados que hay ocasiones en que deben ser "sacados" del amasijo de materiales del derrumbe, donde hoy se empezó a trabajar con maquinaria pesada para retirar parte de los escombros y facilitar la búsqueda.

Los más de 100 rescatistas, que han trabajado en turnos durante toda la noche, no han escuchado voces pero sí sonidos que no necesariamente pueden ser producidos por humanos sino que pueden deberse a movimientos de los materiales amontonados y es en esos lugares donde se busca con más detenimiento, según explicó un portavoz de los bomberos de Miami-Dade.