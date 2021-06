Una mujer denunció que la llevaban contra su voluntad y tuvo que arrojarse de un auto

Una joven de 22 años fue rescatada por la Policía en Vila Elisa, luego de arrojarse de un vehículo en el que, según denunció, era llevada contra su voluntad por dos hombres, que fueron detenidos y resultaron ser un cabo primero del Ejército Argentino y un soldado voluntario de baja, informó la Policía.

El episodio, que es investigado por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 del Departamento Judicial de La Plata, María Eugenia Di Lorenzo, se registró pasada la medianoche del jueves, en la intersección de Camino Belgrano y 426, en Villa Elisa. Una parte quedó registrada por una cámara de seguridad de un comercio.

Ante el cuadro que involucra a un militar, el Ejército difundió un comunicado en el que “repudia” el hecho y expresa que “no tolerará de su personal cualquier accionar delictual o de violencia de género”. Según se informó, el militar implicado ya fue separado de la fuerza.

Según muestran las imágenes tomadas por la cámara, la mujer se arrojó desde la puerta derecha trasera del auto. Al parecer, mantenía un forcejeo con alguien en el interior de un Citroën C4 gris.

Efectivos policiales que pasaban por el lugar en una patrulla escucharon los gritos de auxilio de la joven, por lo que se acercaron a ver qué había sucedido, momento en que la víctima les señaló el auto del que acababa de arrojarse, que comenzó a ser perseguido, informaron fuentes del caso.

El Citroën fue alcanzado por la Policía en las calles 426 y 27 y sus dos ocupantes, de 31 y 27 años, fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Villa Elisa.

Tras ser identificados, se determinó que uno de ellos era cabo primero del Ejército Argentino y el otro un soldado voluntario de baja.

Al respecto, el Ejército Argentino emitió un comunicado en el cual señala que “recibió la notificación policial acerca de la participación de un miembro de la Fuerza en el mismo y que se mantiene a disposición para responder requerimientos que surjan de la autoridad judicial”. Mientras que “el restante implicado no pertenece actualmente a la institución”, se aclaró.

“En el día de la fecha, el militar detenido por el hecho ha sido separado de las filas de la Fuerza. El Ejército repudia y no tolerará de su personal cualquier accionar delictual o de violencia de género; exige y espera de sus miembros comportamientos enmarcados dentro del profesionalismo, la honestidad y el apego a las leyes y a las normas institucionales”, concluyó.

Según los avances de la investigación, al parecer la joven había acordado encontrarse con uno de los hombres, aunque cuando subió al auto vio a dos y quiso irse.

No obstante, los dos hombres se lo impidieron, lo que motivó el forcejeo y que la mujer se tirara a la calle.

La causa está caratulada como “privación ilegal de la libertad” y los dos detenidos serán indagados en las próximas horas, según adelantó la fiscal Di Lorenzo.

Testimonio de la denunciante

Anoche, la mujer le contó a este diario toda la secuencia que finalizó cuando se arrojó del coche.

“Conozco a este hombre del Ejército porque yo trabajaba ahí”, dijo y agregó que “teníamos una relación y resulta que ayer me habló de vuelta y me dijo para vernos”. Según indicó, también le consultó “si tenía una amiga. Le dije que no ¿para qué? y me dijo que tenía un amigo”, detalló.

En ese intercambio, acordaron verse, según relató la mujer: “le dije que lo esperaba a la salida del trabajo. Cuando salgo voy a tomar el colectivo y le mandé un mensaje diciendo que no quería hacer esas cosas”, dijo en alusión a la participación de otras personas en la cita.

“Me mandó un mensaje diciendo que era mentira, que estaba solo, que era una broma. Le dije que le creí. Entonces, bajé del colectivo en Belgrano y 428 y lo esperé 20 minutos”, indicó.

La joven añadió que al llegar el auto “quise abrir la puerta de adelante, pero estaba trabada. No me fijé quién estaba adelante. Me abrió la puerta de atrás desde adentro. Subo y la traba. Resulta que estaba el amigo. Me decía que no me enoje. Yo le decía `si voy a estar enojada porque me mentiste´”, apuntó.

“Estaba conduciendo -indicó la mujer sobre el hombre con quien se habían citado- y tomaban cerveza. Me ofrecían cerveza. Como que me obligaban a tomar. Hice como que tomaba y le devolví la lata. Ahí dice que quería ir al hotel. Le dije que no y empecé a gritar. Le dije que me lleve a mi casa y dijo que `está bien´. Le pedí que destrabe la puerta porque necesitaba aire”, señaló.

En simultáneo, le mandó su ubicación a un amigo, los contactos de dos familiares y le pidió que la auxilie, según le contó a este diario. También intercambiaba mensajes con su hermano, contó.

“Empecé a dar patadas a la puerta. Me agarró y me rasguñó. Me tiré y él siguió conduciendo. Justo pasó un patrullero y vinieron personas a ayudarme”, concluyó.