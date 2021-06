Una platense de 91 años que está postrada en una cama pide que la vacunen en su casa: "Llamé en febrero"

Fernanda Pueyo es una vecina de La Plata de 91 años que se comunicó con EL DÍA para pedir que vayan a vacunarla contra el coronavirus a su casa, ya que aseguró que por una "fuerte artrosis" se encuentra postrada en su cama.

"Llamé el 19 de febrero pero no me precisaron cuándo iban a venir. Ahora me intento comunicar y no me atiende atiende nadie", aseguró la mujer que vive en Barrio Norte.

Ante la descripción de su situación actual, le precisó a este medio: "Estoy postrada en la cama. No puedo salir de mi casa, no me puedo ni parar".

Por último, y ante la falta de respuestas, indicó: "Quiero saber cuándo van a venir, porque es imposible que me traslade a un vacunatorio".