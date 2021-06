¿Cuáles son los tres alimentos base de la dieta de Cristiano Ronaldo?

Uno de los compañeros de Cristiano Ronaldo contó detalles desconocidos sobre la particular dieta alimentaria que cumple rigurosamente el futbolista portugués.

Más allá de ser uno de los mejores del mundo, siempre se ha destacado que el estado físico de CR7 también ha sido un ejemplo en base a un trabajo que desarrolla sin pausas.

Pero también siempre interesó conocer la dieta que ha permitido ese estado atlético.

Un compañero belga de Juventus, Daouda Peeters, contó que Cristiano Ronaldo es muy cuidadoso a la hora de mantener su estado físico a sus 36 años y en una entrevista, reveló que el secreto para ser un as en la cancha se basa en lo que come: "Siempre come lo mismo. Brócoli, pollo y arroz. Con litros de agua, ciertamente sin la gaseosa de la que todo el mundo habló".

Además destacó que el jugador portugués entrena en demasía, no por vanidad, sino porque de verdad considera que su cuerpo es un instrumento de trabajo. "Cuando está en el club es principalmente para entrenar. Realmente vive para su trabajo". A pesar de su fama, su compañero no olvidó contar que CR7 es una persona agradable pero muy comprometida con el fútbol.