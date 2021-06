La confesión de Cara Delevingne: "Pensaba que ser gay era una enfermedad mental”

En el Día del Orgulo LGTB, la actriz Cara Delevigne, que hace tiempo se autodenominó pansexual, reveló que por ese motivo sufrió mucho durante su infancia y adolescencia.

Criada de forma conservadora, tanto en su casa como en la escuela, la artista británica confesó que sentía vergüenza por ser como es y era consciente de que escapaba de las normas preestablecidas.

"Sinceramente, durante esa parte de mi vida pensaba que ser gay era una enfermedad mental. Creía que yo estaba enferma, que algo raro y malo existía dentro de mí por ser diferente. Y lo mismo me pasa con la depresión, era algo con lo que no podía lidiar emocionalmente debido al estigma que conlleva", contó en declaraciones al podcast Make It Reign.

Por eso, con motivo del Día del Orgullo LGTB, quiso poner el foco en la importancia de la concientización precoz para evitar que otros caigan en la depresión que ella sufrió: "Hay que aprender que no pasa nada por sentirse así, que a todo el mundo le pasa en algún momento de su vida”.

Y añadió: “Me da la sensación de que poder hablar sin vergüenza de eso es lo que me dio las herramientas adecuadas para afrontarlo, eso me ayudó a encontrar a gente que me ayude".

Además la actriz contó que todas las "inseguridades" que tuvo en su vida, tanto sobre su sexualidad como sobre su aspecto físico, provienen de esa creencia de que su orientación era patológica.

"El camino que recorrí es demasiado largo, llevo luchando contra todo esto desde que soy chica", dijo sobre la depresión y el abuso de drogas y alcohol.

"Creo que todo esto proviene tanto del trauma como de las adicciones que también se fueron manifestando en mi familia. Hay tantas razones que me llevaron a cerrar la boca en lugar de decir: 'Estoy enferma, necesito ayuda'", añadió.