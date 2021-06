El Lobo le busca salida el uruguayo Brahian Alemán

El volante uruguayo Brahian Alemán podría marcharse de Gimnasia de un momento a otro. Si bien en un principio la idea dirigencial era no dejarlo salir si no llegaba ninguna propuesta que trajera dinero fresco, el panorama ahora parece haber cambiado a partir de algunas actitudes disciplibarias del jugador dentro del plantel que no cayeron bien ni en Estancia Chica ni en calle 4.

Cabe señalar que el jugador iba a ser titular en el amistoso contra Banfield pero por motivos que no fueron informados oficialmente se quedó afuera de todo. Finalmente jugó Emanuel Cecchini y el uruguayo no estuvo en ninguno de los dos encuentros disputados en el estadio Florencio Sola del Taladro.

Con el correr de las horas, tal como plasmó este medio en sus páginas de ayer, se pudo saber que en la cabeza de los dirigentes está la posibilidad de negociar a Alemán, a quien le queda aún un año de contrato más con la institución.

Cabe señalar que en su momento Alemán manifestó el deseo de jugar en Peñarol, pero desde el elenco Carbonero no había llegado ninguna oferta. Y hace unos días atrás, el propio representante del jugador había manifestado en diálogo con La Redonda, que “Brahian va a seguir en Gimnasia”.

En tanto si bien sí hubo un sondeo desde Alianza Lima de Perú, la propuesta era para llevárselo a préstamo sin cargo. En un principio, esta posibilidad había sido desestimada por los dirigentes y ahora se verá si son estas gestiones las que prosperan.

Si bien no existieron especificaciones de este cambio de consideración en torno al mediocampista que fue titular durante todo el ciclo de Mariano Messera y Leandro Martini, todo estaría sujeto a algún episodio de inconducta.

PÉREZ GARCÍA, SIMILAR

Por su parte, otro jugador que podría tener salida es Matías Pérez García, quien tampoco sería tenido en cuenta.

El mediocampista zurdo se encuentra en una posición similar a la de Alemán aunque su salida asoma como más compleja, ya que no existieron consultas por el jugador.

A diferencia del uruguayo, Pérez García no terminó de afianzarse bajo la conducción técnica de la dupla, aunque sí pudo tener varios minutos en cancha cuando su físico se lo permitió.

La intención de ponerle el cartel de negociable pasa por el mismo motivo del charrúa, ya que también habría protagonizado un episodio que no cayó para nada bien en el búnker de Abasto.

Una de las posibilidades del mediocampista podría ser All Boys, club por el cual ya tuvo un paso. Tiene contrato vigente con el Lobo hasta diciembre. Jugó 23 partidos y marcó 2 goles.