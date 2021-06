Trágico vuelco de un micro en Ruta 2: dos muertos y varios heridos

Un trágico vuelco se produjo esta madrugada en la Ruta 2. El siniestro ocurrió pasadas las 4 de la mañana cerca de Chascomús y según fuentes policiales consultadas por este diario dejó como saldo dos muertos y varios heridos.

El colectivo de la empresa Plusmar, que llevaba 45 pasajeros y 2 choferes, volcó en el kilómetro 134 de esa autovía cuando había salido de Miramar y se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires. Por causas que se tratan de establecer cruzó el cantero central y terminó de costado, quedando en la banquina mano a Mar del Plata. Las primeras informaciones indican que las víctimas fatales son una mujer y un hombre, aunque no fueron informadas.

A raíz del incidente vial, intervinieron personal del SAME, Policía de Chascomús y bomberos de Chascomús y Lezama, en tanto que la circulación se encontraba reducida a un carril.

José Luis Balsatto, Jefe de bomberos de Chascomús, habló en el programa "Puntapié inicial" de FM La Redonda sobre el accidente y sostuvo que "nos encontramos con un micro de dos pisos que en el kilómetros 133.5 cruzó el cantero central y volcó en la banquina. Viajaban 45 personas más los dos choferes. En el lugar había personas fallecidas. A Lezama trasladamos a 4 personas y 39 a Chascomús. Hubo 20 que salieron por sus propios medios". Sobre las posibles causas manifestó que "no se conocen por el momento. Nosotros tratamos de evacuar el lugar y rescatar a los más comprometidos. No sabemos lo que pasó. Los choferes no estaban heridos y si tenían algo sería muy leve porque no necesitaron trasladarlos".

Por su parte, Jorge Rodríguez, director del Hospital de Chascomús, dijo a la prensa que “los pasajeros que fueron trasladados hasta el hospital fueron 38 y en general presentan heridas leves, sin necesidad por el momento de intervención quirúrgica o internación en terapia intensiva”.