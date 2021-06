Juicio oral a DJ platense acusado de violencia de género

Facundo Caldiero, el DJ y dueño de una radio platense acusado de lesionar, amenazar y perseguir a su ex pareja Mariana Cerchiara, será sometido a juicio oral y público.

En tal sentido fuentes judiciales indicaron hoy que el imputado, detenido en esta causa, que fue elevada a juicio por el juez de Garantías de La Plata Guillermo Atencio, a pedido de la fiscal que investigó el caso, Mariana Ruffino, se sentará en el banquillo de los acusados ante el juzgado Correccional III de nuestra ciudad, a cargo de la jueza Lidia Moro. También señalaron que por el ministerio público actuará el fiscal de Juicio de La Plata Lucas Domski.

En la investigación previa al juicio, la fiscalía dictaminó que se reunieron pruebas suficientes como para sospechar que en la noche del 8 de junio de 2019, en un a casa ubicada en la zona céntrica de La Plata, un hombre "ofuscado con su pareja -con quien lo uniera una relación enmarcada en un contexto de violencia de género- la agredió con golpe de puño en el labio, provocándole lesiones que a la postre fueron calificadas como de carácter leve, le arrojó su celular contra la pared rompiéndolo a la vez que le profería amenazas afirmando: 'Sos un asco además sabés que te merecés que te cague a trompadas..., porque me cagaste la noche te hice una pregunta y no me hablaste así que por eso te mereces que te mate a trompadas..., Y ahora como vas a hacer para llamar y pedir ayuda si estás incomunicada, encerrada acá conmigo, estás jugando con la muerte sabes...', logrando de este modo amedrentarla".

Las fuentes detallaron que el DJ será juzgado bajo sospecha de haber cometido el delito de "lesiones leves doblemente agravadas, por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, amenazas y daño".

También se dio por semiplenamente probado que en la mañana del 17 de julio del año pasado, en el mismo domicilio que en el hecho anterior, el acusado "agredió físicamente a su pareja, tirándola sobre la cama abalanzándose encima y provocándole lesiones, agresión que se reiteró el 24 de ese mes, en el mismo domicilio, donde la lesionó en el dedo meñique". Este segundo hecho fue encuadrado por la fiscalía y el juez como "lesiones leves doblemente agravadas".

Por estos dos hechos , Caldiero será sometido a juicio oral y público, detallaron los voceros consultados. En esta causa el juez Atencio le negó, en marzo último, la excarcelación al procesado, al concluir que “existen indicios vehementes de que tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación.

“Asimismo- amplió el juez- tengo para mí que todo aquel que haya sido capaz de fomentar” la “vulnerabilidad de la mujer -a causa de su sometimiento físico, psicológico, económico o cualquier otra- denota en principio un desequilibrio patológico que debe ser previamente disipado en su propia protección y en la de la víctima”.