Se restableció el sistema de AFIP tras varias horas sin funcionar

Tras el caos que significó ayer para miles y miles de personas la caída del sistema de AFIP esta mañana el inconveniente quedó solucionado. Según se reportó, el ingreso con Clave Fiscal en la web oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos reportaba -según cientos de usuarios- fallas desde las primeras hora de la mañana e impedía así que tanto monotributistas y autónomos estuvieran impedidos de poder emitir facturas electrónicas.

En el sitio oficial se informaba que el mismo atravesaba "inconvenientes técnicos en los servicios web. Acceso a portal con clave fiscal limitado". Y agregaba que "el acceso a distintos servicios web se encuentra limitado como consecuencia de inconvenientes técnicos. El área de Sistemas y Telecomunicaciones del organismo se encuentra abocada a resolver los problemas registrados y restablecer el funcionamiento de los servicios afectados en el menor plazo posible".

Entre los afectados, hubo muchos comerciantes. "Y hoy (por ayer) entro a AFIP web para facturar y la página está caída. Desde las 9 AM que no puedo hacer las facturas para cobrar por mi trabajo. Así que desde acá les mando una puteada y un aplauso -no sé qué va primero- a los que evaden sus impuestos", manifestaba una usuaria en Twitter.

En La Plata, un lector de este diario manifestaba: "Somos una empresa que estamos sin poder facturar en todo el día, porque el web Service de Afip está caído. Llamamos al 0800 y nos dice que están todos ocupados, que llamemos más tarde2".Lo cierto es que esta mañana ya se podía operar con normalidad.

Desde temprano, ayer el sistema empezó con fallas que hicieron imposible gestionar todo tipo de trámites, desde hacer una factura electrónica a preparar una declaración en línea o completar un libro de sueldo digital. Tampoco se pudieron hacer declaraciones juradas informativas y completar en línea datos del monotributo. Pero además la caída del sistema, que se tildaba cuando se intentaba ingresar a las aplicaciones, trabó la actividad en muchos sectores claves de la economía.