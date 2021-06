La UBA, primera entre las mejores universidades de Latinoamérica

La consultora internacional QS World dio a conocer su tradicional ranking de universidades y destacó a la UBA en el primer puesto entre las latinoamericanas. Mientras que la ubicó 69ª en el escalafón mundial.

Según el relevamiento, la Universidad de Buenos Aires posee altos índices de reputación, tanto académica como de los empleadores que contratan a sus graduados. Y por eso la posicionó como la mejor institución de educación de habla hispana por séptimo año consecutivo. Además, se trata de la única universidad pública, masiva y gratuita que se coloca en puestos de excelencia, de acuerdo a lo publicado por la mencionada consultora internacional que, desde hace tiempo, es tomada como referencia a nivel global para valorar la educación académica.

Detrás de la UBA, entre las de América Latina, se ubican la Universidad Nacional Autónoma de México (105ª a nivel mundial); la de Sao Paulo (121ª); la Pontificia Universidad Católica de Chile (135ª); y el Tecnológico de Monterrey (161ª).

En cuanto a las argentinas, siguen a la UBA la UCA (322ª); la Universidad de Palermo (391ª); la Austral (400ª); la de Belgrano (465ª) y la UNLP (entre el puesto 581 y el 590).

En la edición anterior de este ranking, la Universidad de La Plata había sido ubicada entre los puestos 651 y 700.

Lidera el ranking mundial el Massachusetts Institute of Technology (MIT), seguida por las universidades de Oxford, Stanford, Cambridge, Harvard, el California Institute of Technology, el Imperial College London, la Swiss Federal Institute of Technology, University College London y la universidad de Chicago.