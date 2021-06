El primer país que aprobó el bitcoin como moneda de curso legal

La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente, Nayib Bukele, aprobó la Ley Bitcoin. El texto convierte a este pequeño país centroamericano en el primero en el mundo que adopta la criptomoneda como moneda de curso legal.

La criptomoneda se podrá usar "en cualquier transacción y cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requerían realizar'', según la nueva ley. El tipo de cambio entre el bitcoin y el dólar será establecido libremente por el mercado y todo precio "podrá ser expresado en bitcoin'', según la ley, que obliga a todo agente económico a "aceptar bitcoin como forma de pago''. Quedan excluidos quienes por hecho notorio y de manera evidente "no tenga acceso a la tecnología'' que permite ejecutar las transacciones.

El Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en bitcoin, añadió el texto. Para fines contables se utilizará el dólar como moneda de referencia. Entre los argumentos a favor del proyecto, el Ministerio de Economía asegura que el 70% de la población no cuenta con acceso a servicios financieros tradicionales. Además, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico del país "se hace necesario autorizar la circulación de una moneda digital cuyo valor obedezca exclusivamente a criterios de libre mercado'' para acrecentar la riqueza, afirmó el Ministerio.

"La ley Bitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo 0 para quienes no quieran asumir riesgos. El gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de la transacción'', indicó Bukele en su cuenta de Twitter mientras se tramitaba la ley.

El mandatario agregó que la norma traerá inclusión financiera, inversión, turismo, innovación y desarrollo económico. "Que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes'', afirmó. La normativa entrará en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial. El Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero emitirán la normativa correspondiente en ese período, según la ley.

De acuerdo con la nueva legislación, el Estado salvadoreño garantizará a través de la creación de un fideicomiso en el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) la convertibilidad automática e instantánea del bitcoin a dólar. El profesor de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), Carlos Carcach dijo a The Associated Press que "no es necesario, ni conveniente, darle carácter de moneda en curso legal a algo como el bitcoin. Ya algunos salvadoreños lo usan como moneda de pago al igual que otras opciones''.

Al igual que cualquier moneda, señaló, su papel es facilitar las transacciones, la compraventa de servicios y que "mientras haya alguien que acepte el pago con bitcoin, al igual que acepta dólares, no habría problemas''. Para Carcach, el problema es invertir en el bitcoin, porque "se está sujeto a la volatilidad externa que presenta y se corre el riesgo de convertirse en alguien rico y al día siguiente ser pobre''.

Al conocer el proyecto de ley en la Comisión Financiera, el diputado Rodrigo Ávila, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), criticó que no se hubiera discutido suficientemente y escuchado a expertos economistas y en cibercrimen. Cuestionó que sea obligatorio, aunque los diputados lo negaron, ya que aseguraron hay excepciones.

El 30 de noviembre de 2000, sin ninguna discusión en lo que se conoció como "el madrugón'', la Asamblea Legislativa controlada por el partido Arena aprobó la Ley de Integración Monetaria, dolarizando la economía de El Salvador. El país recibe al año unos siete mil millones de dólares en remesas de los salvadoreños que viven en el exterior, que equivalen a cerca del 16% del Producto Interno Bruto. Se estima que en Estados Unidos viven 2,5 millones de salvadoreños.