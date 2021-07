Cristina compartió un acto con Kicillof: "Cuando pase la pandemia vamos a tener que hablar de responsabilidades"

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner volvió a aparecer en un acto junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Esta vez en Lomas de Zamora para presentar el programa "Conectar Igualdad Lomas".



El acto se desarrollará en el Parque Municipal de Lomas de Zamora, donde está presente también el intendente local, Martín Insaurralde.

La vicepresidenta afirmó que "cuando termine la pandemia" habrá que "hablar en serio" y les dijo a aquellos opositores que dicen "sarasa" que "no crean que por difamar al otro se pueden ganar elecciones", en referencia a las campañas mediáticas que propician en contra de las vacunas y los cuidados que lleva adelante el Gobierno nacional en el marco de la pandemia por coronavirus y marcó hoy su creencia de que quienes "arman denuncias y crean climas" de una "Argentina de oportunidades perdidas" preferirían "irse del país y no pueden", pero en realidad "odian a los argentinos y no creen" en la Nación.

La expresidenta hizo estas declaraciones al acompañar al gobernador bonaerense Axel Kicillof en la entrega de 10.000 tablets a niños y niñas de sexto grado en el marco del plan Conectar Igualdad, en Lomas de Zamora.

Fernández de Kirchner aseguró hoy que "los derechos universales siempre dan resultado" al mencionar el plan Conectar Igualdad, en diálogo con una de las maestras de las escuelas beneficiarias de ese programa, en este caso del partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Además, afirmó que "que el plan Conectar Igualdad se trató de "una verdadera revolución", ya que fue en algunos casos el primer acercamiento a una computadora de los alumnos y alumnas y de las familias en todo el país".

Por otro lado le apuntó indirectamente a la gestión anterior y advirtió que durante su Presidencia no se "tomaban préstamos para la timba financiera, pero sí para la inversión y para hacer obras públicas".

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó hoy al gobierno de Mauricio Macri por haber suspendido el Plan Conectar Igualdad y sostuvo que “privaron a los chicos durante cuatro años de tener su computadora por una decisión política”.



"Eso de decir que les interesa la educación cuando se pelean con los maestros, o desfinancian las obras en escuelas, o no entregan netboobks, tiene patas cortas", dijo.

A su vez, el mandatario bonaerense pidió a los dirigentes de la oposición que “estén a la altura de lo que implica una pandemia” y que en lugar de hacer “operaciones y bombear odio, ayuden con la vacunación porque la sociedad necesita un poco de calma”.



EL PROGRAMA

El programa consiste en la entrega de 10.000 tablets a alumnos y alumnas de sexto año de primaria de escuelas de gestión pública y privada del distrito.



Además, comprende de la implementación del programa TED (transformación educativa digital) y la provisión de conexión wifi en todos los establecimientos educativos.



"Yendo a Lomas junto a @Kicillofok para acompañar al intendente @minsaurralde que hoy entrega, en el plan "Conectar Igualdad Lomas", 10.000 tablets a niños y niñas de 6to grado", informó la Vicepresidenta hace minutos desde su cuenta en la red social Twitter.



"Hoy, hace exactamente 6 años, entregábamos la netbook 5 millones del Plan Conectar Igualdad. Orgullo", agregó la expresidenta en su tuit.