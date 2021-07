Anunciaron financiamiento para 10.000 PyMEs por $2.200 millones: a quiénes está dirigido

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció hoy financiamiento por $2.200 millones para proyectos de capacitación estratégicos dirigidos a pequeñas y medianas empresas que apunten al desarrollo de cadenas de valor regionales.



El anuncio se dio en el encuentro del Consejo Federal Pyme que reunió a ministros y autoridades de las áreas de Producción e Industria de todo el país, y que se realizó desde la empresa Escorial, del partido bonaerense de San Martín, que produce cocinas, termotanques y artefactos de calentamiento de agua.



La línea de la Agencia Nacional de Capacitación Pyme entregará aportes no reembolsables por entre $7 y $14 millones a las agencias de desarrollo regional y local, a cámaras empresarias, municipios, parques industriales y universidades nacionales que promocionen el desarrollo mipyme en una región o localidad.



Además, se anunció la puesta en marcha de un programa que financiará hasta $8 millones por provincia en asistencias técnicas que permitan la realización de estudios en cadenas estratégicas, y la detección de oportunidades de industrialización, innovación e inversiones hasta 2023.



También se anunció la profundización de una política integral de financiamiento federal, que incluye la ampliación del monto por crédito a $40 millones en la línea de Desarrollo Federal para Inversión Productiva, vigente en 12 provincias; la extensión de plazos hasta el 30 de septiembre, y la posibilidad de que las jurisdicciones que aún no cuentan con la línea disponible puedan solicitarla.



Asimismo, se proyecta el fondeo por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo de los bancos provinciales para lograr condiciones de créditos accesibles que permitan financiar proyectos de inversión estratégicos por hasta $100 millones.



Kulfas, quien participó de manera virtual, convocó a todas las provincias a "trabajar juntos, con eje en la producción y el trabajo nacional, en el trabajo cotidiano con empresas y Gobiernos de las provincias".



"Somos un solo equipo, estamos trabajando permanentemente. Charlando sobre los problemas a resolver, pensando ideas y cómo fomentar inversiones nuevas", dijo el ministro al plantear avanzar en una agenda federal que incluye sostener a los afectados por la pandemia; reactivar todos los sectores; y pensar en la agenda del desarrollo.



Al respecto, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Merediz, resaltó: “Para que la agenda de políticas públicas pueda ser efectivamente federal, para que podamos llegar a todas las pymes del país necesitamos, además del trabajo con las provincias apuntalar el fortalecer el trabajo con los municipios, universidades y agencias de desarrollo.”



Además, se refirió a la política de financiamiento pyme que se lleva adelante desde la cartera productiva y destacó la línea de Desarrollo Federal, para capital de trabajo e inversión productiva, disponible en 18 provincias, que se suma a las 19 líneas por más de $70.000 millones vigentes.



"Esto no podría haberse logrado sin un esfuerzo conjunto del Fondep, del Fogar y de los Gobiernos provinciales para que efectivamente el financiamiento llegue a todo el país”, aseveró.