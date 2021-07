Polémica en Diputados por Pfizer: el oficialismo rechazó debatir un proyecto para destrabar las negociaciones

La polémica por Pfizer se reactivó en el arranque de la sesión de Diputados. El bloque de Juntos por el Cambio insistió en votar el proyecto que elimina la palabra "negligencia" de la Ley de Vacunas -una de las trabas para el acuerdo con ese laboratorio- y otro para garantizar la vacunación de chicos y adolescentes con comorbilidades,

El bloque de Juntos por el Cambio volvió a insistir con el cambio de la ley de vacunas y quitar la palabra negligencia, lo que hasta hoy sería el principal escollo para que la Argentina pueda comprar vacunas al laboratorio Pfizer.

La diputada del Pro por la Ciudad de Buenos Aires Carmen Polledo fue la encarga de solicitar el apartamiento, norma por la que se necesita dos tercios de la cámara de Diputados para que pueda ser tratado sobre tablas sin pasar por las Comisiones, aduciendo que es lo que frena la posibilidad de acceder a las vacunas del laboratorio estadounidense.

“Esto no es un capricho, tenemos que dejar afuera de la campaña y la geopolítica. Créanme que es una experiencia de la más difícil que me toco en mi vida, quiero que entienden que hay chicos que necesitan recibir una vacuna y que la única que pueden recibir es la Pfizer, no es un invento ni es un capricho. Nos estaban pidiendo ayuda y les estaban pidiendop ayuda a ustedes, porque ustedes son el oficialismo y los vamos a acompañar si toman la medida de empatía y humanidad de ayudar a estos chicos. Tengamos un gesto de grandeza para estas 100.000 familias”, señaló la diputada.

El oficialismo, en la voz del presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, anticipó el rechazo de su bloque y enfatizó que sólo estará dispuesto a modificar la normativa una vez que avancen las negociaciones que llevan adelante representantes del laboratorio norteamericano y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, junto a funcionarios del Ministerio de Salud.

El oficialismo finalmente impuso su posición: con 122 votos rechazó la posibilidad de incluir la iniciativa en el temario. La oposición obtuvo 112 votos.