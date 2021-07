Martín Tetaz define si va en la boleta porteña para diputados nacionales

El economista Martín Tetaz podría secundar a María Eugenia Vidal como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Luego del lanzamiento de la candidatura de la ex gobernadora bonaerense en un acto celebrado ayer en la capital, el también columnista periodístico confirmó el ofrecimiento y anunció que se tomará los próximos días para analizar la propuesta con su familia antes de confirmar si se suma a la boleta porteña de Juntos por el Cambio.

El ofrecimiento se lo realizó días atrás el senador radical Martín Lousteau y el objetivo es posicionar al centenario partido en un lugar importante en la oferta electoral del principal armado opositor en la Ciudad de Buenos Aires. “La propuesta es concreta y tiene que ver con el entusiasmo que hay en el radicalismo por la candidatura de (Facundo) Manes y la idea sería poder hacer lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires y recuperar al radicalismo y el entusiasmo por participar”, indicó ayer en un breve diálogo con este diario.

Sorprendido por la difusión de la noticia el último viernes, aún no confirmó públicamente la invitación a sumarse a la propuesta electoral opositora y por eso se ausentó del acto de ayer en el que Vidal oficializó su postulación ladeada por Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. “Tengo que tomar una decisión con mi familia. La verdad me descolocó un poco que trascendiera el ofrecimiento, me faltaba dar un último paso que era conversarlo con mi círculo íntimo. La semana que viene habrá una confirmación o no”, concluyó el también columnista del diario El DIA.

De cuna radical, Tetaz concentró hasta ahora sus esfuerzos en el plano académico desarrollando su carrera de economista- es egresado de la UNLP- así como también en el ámbito periodístico aunque siempre demostró tener una vocación política. En ese marco, realizó una serie de breves incursiones en la política platense por lo que también se estima que podría establecer contacto con algunos referentes locales del espacio para pedir opiniones y consejos.

El economista platense reveló el viernes en aquella pantalla que “en la semana me llamó Martín Lousteau, me contó el entusiasmo que había generado el lanzamiento de Manes en la provincia de Buenos Aires, el mismo que había por la posibilidad de replicar en la Ciudad de Buenos Aires con alguna figura”. En este sentido, remarcó que el ex ministro de Ecomomía lo invitó a participar “de las elecciones legislativas en representación del radicalismo” pero “no me dijo en ese momento cuál iba ser el lugar” en la lista.

En las últimas horas, se conoció que la intención de la coalición opositora es otorgarle el segundo lugar en la nómina porteña de postulantes a la Cámara baja. Es que los estrategas de JxC sostienen que, con su nominación, se podría reforzar el discurso económico de la fuerza que, aventuran, resultará clave en la campaña electoral que se viene.