Nuevas variantes: por qué preocupan y hasta cuándo pueden seguir surgiendo

Por estos días, la pandemia en el mundo gira al ritmo que le impone la variante Delta: en Europa, en Asia, en Estados Unidos, la nueva mutación del Covid llevó a que se dispare el número de casos y a que vuelvan a ponerse en debate las restricciones aún en países con altos niveles de vacunación y en los que la crisis sanitaria ya parecía estar bajo control, ante la alta contagiosidad de una variante que es hasta un 60% más transmisible que las conocidas hasta su surgimiento.

La irrupción de esta variante también impacta en aquellos países, como el nuestro, donde su circulación no es comunitaria y se limita a unos pocos casos detectados en viajeros recién llegados del exterior. Es en esos países donde se redoblan las medidas para impedir que esta cepa se haga de circulación comunitaria.

En este contexto en el curso de la última semana las nuevas variantes del coronavirus aparecieron en el centro de la atención pública y son muchas las preguntas que se instalan en torno a ellas: ¿Porqué surgen? ¿Van a seguir apareciendo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo repercuten en la efectividad de las vacunas y qué medidas se deberán tomar a futuro en el campo de la inmunización para combatirlas?

En diálogo con este diario, la reconocida patóloga pediátrica Marta Cohen, nacida en Trenque Lauquen y recibida en la Universidad Nacional de La Plata, quien fue distinguida con el título de oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE, por su sigla en inglés) en reconocimiento a su trabajo sobre la muerte súbita del lactante, se refirió al impacto de las nuevas variantes en el mundo, sobre todo a la Delta que hoy se expande a ritmo vertiginoso, pero también a otras consideradas de interés por la OMS, como la Épsilon.

Cohen destacó la velocidad a la que muta el virus, que se adelanta al desarrollo, producción y distribución de nuevas vacunas y sostuvo que la variante más preocupante hoy es la Delta por su alta contagiosidad, aunque no se haya comprobado que provoque una mayor letalidad.

La especialista dijo que esta variante preocupa también por su mayor capacidad de contagiar a chicos y adolescentes y porque ha provocado en algunos países -sobre todo donde no se han alcanzado altos niveles de vacunación- cuadros diferentes de covid a los previamente conocidos, con afección del páncreas y diabetes del tipo 1 y 2 declaradas una vez superada la enfermedad, sobre todo en aquellas personas que no están vacunadas.

También dijo que es posible que si el virus se sigue expandiendo surjan nuevas mutaciones, incluso más agresivas, aunque también pueden aparecer variantes más contagiosas que provoquen una menor letalidad.

Y destacó que mientras los laboratorios trabajan en una vacuna universal que contemple a todas las variantes que van surgiendo, es importante evitar la propagación del virus, a través de la vacunación, la distancia social y las medidas de prevención conocidas.

Cohen, que trabaja en el hospital de Sheffield, al norte de Inglaterra, destacó de qué manera está afectando hoy al Reino Unido la variante Delta y dijo que no cree que la Argentina pueda evitar el ingreso de esta variedad que ya predomina en varios países del mundo.

“La situación actual en Inglaterra es que los casos se duplican cada 9 días. Estábamos en 2.100 el 15 de mayo y ahora estamos en más de 32.000. Las internaciones han subido: de muy poquitas hemos pasado a entre 380 a 400 diarias. El número de muertos sigue bajo, pero han subido alrededor de tres diarios. Estamos ahora en 33 diarios, así que todo va aumentando de a poco”, destacó la médica y agregó que “la diferencia la hace la vacuna. Tenemos el 65% de la población adulta con dos dosis”.

La especialista se refirió además a la velocidad con la que muta el virus.

“Si bien no hemos tenido otra pandemia como ésta antes, que nos haya permitido estudiar esta situación (cuando ocurrió la pandemia de la gripe española, entre 1914 y 1918, ni siquiera se sabía qué la producía y sólo se pudo identificar el virus en 1995 y categorizarlo en 2005), a mi manera de ver, el virus está llevando un desarrollo muy rápido. Y es precisamente muy rápido porque estamos en pandemia, se transmite mucho y la gente con alta carga viral tiene mucha multiplicación viral”.

De esa multiplicación, precisamente, surgen las nuevas variantes, según explica Cohen.

“Esa multiplicación del virus genera fallas, porque es un sistema de replicación que tiene fallas naturales y así se originan las nuevas mutaciones que son simplemente fallas del virus que en algunos casos lo desfavorecen y en otros lo favorecen. En este último caso se hace más contagioso o más letal, por lo que se puede categorizar una nueva variante luego de un tiempo”.

El virus, explica la especialista, va mutando y cuando una mutación lo hace más contagioso o más letal, es cuando se considera que estamos frente a nueva variante. Al hacerse más contagioso a través de las nuevas variantes, éstas siempre van ser predominantes por eso la variante Delta, que es la que está tomando el mundo y es un 40 o 60% más contagiosa que la Alfa está predominando, sostuvo.

Consultada sobre la posibilidad de que, así como en nuestro país la variante sudafricana no tiene circulación comunitaria, la variante Delta pueda llegar a no ingresar, Cohen responde que no cree que eso suceda.

Delta preocupa también por su mayor capacidad para afectar a chicos y adolescentes

“La variante sudafricana no ingresó a la Argentina porque probablemente la variante Alfa británica, que es más contagiosa, pasó a ser predominante en el mundo y se hizo predominante primero en Europa y luego en la Argentina. ¿Se va a poder evitar que la variante Delta llegue al país? Bueno, eso es como decir evitar que la pandemia continúe en Argentina. Yo no creo que suceda, porque la variante Delta surgió en la India, pasó a Europa donde ahora se expandió mucho, está invadiendo Estados Unidos. Y Argentina no es una excepción. Una vez que llega a un país, la variante Delta toma el lugar de la anterior porque es más contagiosa y no creo que se le puedan cerrar las puertas”, dice Cohen.

Además de por su mayor contagiosidad, la variante Delta también se caracteriza por provocar cuadros que se diferencian de las variantes anteriores.

“La variante Delta podría afectar el páncreas produciendo una pancreatitis, daños de las células de los islotes pancréaticos y mayor incidencia de diabetes. En la India, por caso, se ha visto un 40% más de incidencia de diabetes tipo 1 y 2 en pacientes que tuvieron covid luego de que superaron la enfermedad. En el Reino Unido eso no se está viendo, pero también es verdad que con la doble vacunación el número de casos que requieren internación no es muy alto y el número de fallecimientos continúa siendo bajo. Así que probablemente eso tiene que ver con la doble vacunación que ya alcanza a un 65% de la población adulta”, dice Cohen.

En países con poca vacunación, la Delta se asoció a cuadros de pancreatitis y diabetes

Tras subrayar que la principal característica de la variante Delta es su mayor contagiosidad (entre un 40 y un 60% superior a la variante Alfa), Cohen destaca que esa característica posibilita un mayor contagio de chicos y adolescentes, un sector de la población menos afectado por otras cepas.

“Al ser mas contagiosa va a ingresar más fácil a los niños y los jóvenes que antes se contagiaban menos porque tienen menor número de receptores de ingreso al virus en la cavidad oral, nasal, en todo el organismo. Pero al ingresar más fácil y con mayor carga viral aparece esa característica, de que es más común en jóvenes en niños que antes”, sostiene.

Consultada acerca de la variante Épsilon, otra de las que aparecieron en los últimos tiempos, Cohen indica que “surgió en California y ya está en muchos países del mundo. Sin embargo, en Estados Unidos, ahora está dominando la variante Delta. Por lo tanto mi impresión es que la variante Delta es más contagiosa que la Épsilon y que la variante Épsilon no va a a seguir subsistiendo”

Con la variante Épsilon todas las vacunas responden menos, agrega la médica.

“Hay una sola vacuna que tiene igual eficacia pero que no está aprobada todavía que es la vacuna de Novavax, que se está haciendo en Maryland, Estados Unidos y que comenzó a desarrollarse más tarde, por lo tanto, tiene cobertura de variantes más nuevas. Esa vacuna ha demostrado que tiene mayor eficacia para a variante Épsilon”, indica Cohen.

Finalmente, consultada acerca de la forma en que las nuevas variantes que vayan surgiendo pueden influir en la eficacia de las vacunas, Cohen indicó que “los laboratorios están trabajando en una vacuna universal en donde puedan contemplarse todas las mutaciones y todas las distintas variantes. Pero , por supuesto, el virus muta rápidamente y la vacuna tarda mucho tiempo en poder adaptarse, producirse y comercializarse”.