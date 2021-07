Tetaz lanzó su candidatura: "Viene a traer aire nuevo, el desafío es jugárnosla"

El economista Martín Tetaz consideró hoy que "el desafío es jugárnosla porque están en juego instituciones de la república", al lanzar su precandidatura como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires secundando a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.



"Me comprometo a juntar a los radicales que quedaron al costado de la ruta", los que "no encuentran entusiasmos en una fuerza política que quiera liderar", señaló el economista durante el acto realizado en la Plaza Houssay.



Del encuentro participaron, además, el senador nacional Martín Lousteau y la presidenta de la UCR porteña, Mariela Coletta.



El excandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad, en referencia a Tetaz, señaló: "Viene a traer aire nuevo, debates nuevos, porque el radicalismo que estamos defendiendo y trabajando quiere salir de la comodidad para ir a la incomodidad, para transformar la realidad".



Justamente, Lousteau había acompañado a Vidal en el lanzamiento de su candidatura a diputada nacional el último sábado en un local de Palermo, donde la exgobernadora bonaerense afirmó que no competirá por ese distrito para que "otros crezcan" y le agradeció a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, bajarse de la interna para dejarla encabezar la lista.



Por su parte, Coletta, expresó: "Martín Tetaz oxigena la política, porque trae y discute una agenda de temas para ingresar a la Argentina en una senda del desarrollo".