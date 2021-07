Asaltan a jubilada de 70 años en su casa de Villa Elisa y huyen con fuerte suma

Un asalto ocurrido por la mañana en un inmueble de Villa Elisa volvió a poner en “alerta roja” a los vecinos de la localidad, quienes para esta tarde organizaron una movilización a la puerta de la dependencia policial para pedir más seguridad. Se trata de un nuevo hecho en uno de los sectores de La Plata golpeados por los delincuentes: la Zona Norte.

La frecuencia de los hechos delictivos fue tal en el último año, que un grupo de frentistas de City Bell, Arturo Seguí, El Rincón y Villa Elisa, organizó una caravana (llevan más de 20 en lo que va de este 2021) que todos los jueves marcha por Cantilo, desde Centenario hasta la plaza Belgrano. Sin embargo, las medidas parecen no modificar la actitud de los ladrones que a diario atacan casas particulares, comercios y transeúntes en la vía pública.

En mayo pasado hubo una ola de escruches nocturnos a locales de la avenida Arana y calles aledañas. En junio fue el turno de las entraderas. Uno de los ataques más recordados tuvo lugar en 40 entre 24 y 25, cuando el dueño de una vivienda ya había sacado del garaje a los dos autos de la familia y se disponía a cerrar el portón. El damnificado, contó a este diario que lo rodearon dos jóvenes encapuchados y uno de ellos le propinó un culatazo con una pistola. Luego de encañonarlo y obligarlo a entrar en la casa con ellos, los intrusos sorprendieron a la esposa de Eguilegor en el dormitorio. Maniataron a la pareja y amenazaron con matarlos en más de una oportunidad, además de golpear dos veces más al hombre. Huyeron con 20.000 pesos y 2.000 dólares, una notebook, dos celulares, una campera”.

Y, en el corriente, la situación siguió igual, con atracos armados en negocios del Camino Centenario y un brutal asalto en una finca de 24 y 405. A la lista se agrega el episodio de ayer, cuya víctima es una mujer de 70 años.

Según confiaron allegados a la damnificada, la jubilada vive sobre la calle 12 desde “hace por lo menos 50 años” y la última vez que padeció un hecho de inseguridad fue en la década de los 90’.

A pesar de estar situada a pocas cuadras de Arana, la propiedad se emplaza en una zona agreste, de terrenos grandes y pocas construcciones.

Una fuentes oficial señaló que “la señora salió temprano al patio a sacar a los perros” y en ese instante la sorprendieron tres desconocidos con tapabocas y guantes de látex. “Fue apenas abrió el portón”, detalló.

Le mostraron las armas de fuego para intimidarla y la obligaron a ingresar al interior del inmueble. Se dio cuenta que la habían “entregado” cuando uno de los asaltantes le exigió el dinero que presuntamente tenía por la reciente venta de un terreno.

Como la respuesta fue negativa (la suma no estaba en la propiedad), la banda insistió. Pero la víctima no mentía y les entregó todo el efectivo que guardaba con ella, además de un celular Samsung. Por fortuna, los intrusos no aplicaron la violencia física.

Finalmente, los malvivientes decidieron que era suficiente y huyeron. Tomaron por la calle 46 “en un auto tipo cupé”, se denunció ante las autoridades. “Alguien nos vendió”, señalaron después en la zona del ataque.

Al cierre de esta edición los autores del robo seguían prófugos y la Policía investiga las cámaras de la Municipalidad instaladas en el área. Ayer por la tarde, alguien que se presentó como familiar de la damnificada le dijo a este diario que “sigue shockeada, muy asustada por lo que pasó”.