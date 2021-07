Hartazgo vecinal por los ruidos molestos

Los vecinos, comerciantes y hasta una comunidad educativa solicitan que tomen intervención autoridades oficiales por “constantes ruidos molestos” que se originan en un edificio de 6 y 59.

Según los vecinos que se comunicaron con este diario, “hay una vecina que no para de generar ruidos molestos, altísimos, fundamentalmente con música a alto volúmen y a cualquier hora”.

Los vecinos y, hasta un colegio de la zona, hicieron numerosos planteos ante Control Ciudadano, quienes fueron al lugar pero sólo pudieron hacer actas de constatación, según remarcaron en el barrio, alterado por la situación que están atravesando”.

Uno de los afectados que pidió no ser identificado dijo que “la vecina no entra en razón, no tiene empatía con la gente y ice que es policía, pero nos cuesta creer que eso puede ser verdadero ”.