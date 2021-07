Los repuestos para autos, entre faltantes y los aumentos constantes de precios

Uno de los factores que inciden en los últimos aumentos registrados en las pólizas de automotores es la suba constante de los repuestos, según afirman en las compañías de seguros. Confirmado por el sector, los precios de las partes que componen un vehículo suben mes tras mes y además de encarecerse, algunas tardan semanas en conseguirse.

El mayor problema parece estar en los repuestos de coches importados y de modelos viejos. Por un lado, sus precios siguen el vaivén del dólar, y por otro, al no ingresar determinadas piezas libremente al país, las faltantes producen, además de carencias en el mercado, una revalorización en pesos de la poca oferta que existe.

FABRICACIÓN EN EL EXTERIOR

“El 80 por ciento se fabrica afuera y no está entrando”, explica Walter Franceschini, dueño de una casa dedicada a la venta de autopartes de amortiguación, tren delantero, motor, frenos y embriagues. Y añade: “ya no se puede elegir como antes, porque hay mercadería que no se consigue y el público se está acostumbrando a llevarse lo que haya”.

Franceschini vende repuestos que se utilizan en la suspensión y en partes de la mecánica de los vehículos, pero, en rigor, en todos los rubros de las autopartes la pelean entre las continuas subas de precios y las demoras para conseguirlas.

Con negocio de chapa y pintura, que incluye taller y venta de insumos que se utilizan en esa especialidad de automotores, Mauricio Barrios también habla de un panorama complicado. “El incremento de los costos es muy grande y permanente, y las reparaciones carísimas”, señala al tiempo que estima “entre 25 y 35 días la espera de repuestos” y calcula en no menos de 80.000 pesos el arreglo de un vehículo con un choque de trompa. “Puede llegar a salir hasta 200.000 pesos”, agrega.

Una recorrida de este diario por diferentes casas de repuestos permitió averiguar que lo que más escasea a la hora de reponer piezas de un vehículo es, como se dijo, todo aquello que compone un auto o una camioneta importados pero también, y ya en líneas generales, accesorios como la escobilla del limpia parabrisas, bujías, espejos laterales. “Hay un 30 por ciento de faltante en los pedidos a proveedores -resalta Matías Vechiatti, vicepresidente de la Cámara de Repuestos Automotores y Afines (CRAYA) y propietario, a la vez, de un lubricentro-. Casi todo se fabrica en China y Brasil y por la dificultad para hacerse de dólares los importadores no pueden comprar. Las principales marcas son de afuera y no están entrando al país”.

De los modelos que ya no se fabrican es muy difícil hacerse de repuestos. Eso pasa con la Eco Sport, el Fiesta, el Ford K y el Focus. “En esos casos se agrega una dificultad extra para las reposiciones, porque, por ejemplo, si hay que cambiar la puerta trasera de una Eco Sport, esa pieza directamente no se consigue”, detalla Barrios.

Por los obstáculos para adquirir repuestos, en el caso del comercio de Franceschini tuvieron que pasar de tres a seis proveedores. “Ampliamos para tratar de tener más posibilidades de abastecimiento –indica-, pero igual eso no nos garantiza nada; por algunas piezas igual hay que esperar”.

Si hablamos de los aumentos en los precios, se pueden mencionar ejemplos: un amortiguador que costaba 3.212 pesos en enero, ahora sale 4.100 pesos; un embrague, pasó de 8.710 pesos del valor de ese mes a 10.885 pesos; y un disco de frenos que se conseguía por 3.800 pesos en estos días vale 4.442 pesos. “Hay que pensar en un promedio de incremento de los precios de un 6 por ciento mensual”, disparó Franceschini.

Ocurre que no solamente aumentan los repuestos, sino que también se incrementa en valor la mano de obra, no en relación a esas alzas, consignan en el sector, “porque si no serían presupuestos imposibles, pero no puede tampoco quedar muy desfasada”.

En las casas de venta de repuestos de automotores, frente a las largas demoras que enfrentan mecánicos y propietarios de vehículos para completar las reparaciones, se ofrecen, cuando hay en existencia, piezas equivalentes a las originales de manufactura nacional. “Pero eso significa acomodarse a mercadería de calidad inferior”, precisa Vechiatti.

Según advierten en las casas de repuestos, es tal el inconveniente de las faltantes que se producen situaciones en las que las aseguradoras, frente a un siniestro, optan por indemnizar al asegurado con el total de la póliza, como si fuera una destrucción total, y quedarse con el vehículo.