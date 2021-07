Corazones rotos: Alé se quebró al escuchar todo lo que Alfano sufrió tras su separación

Graciela Alfano relató el martes el profundo efecto que tuvo en ella la separación de Matías Alé, una herida que, contó, le costó diez años y mucho tratamiento cerrar. En “El club de las divorciadas”, el actor se mostró muy conmovido por las palabras de su ex, al punto de quebrarse al recordar cómo fueron los hechos que precipitaron su ruptura.

Alé dijo que “cuando nos separamos, ninguno de los dos sabía cómo seguir. Yo creo que si Graciela hubiera entendido en ese momento de qué se trataba mi crecimiento personal no sé si no seguiríamos hoy juntos. Verla así no me hace bien”.

Y siguió afirmando que “verla así tan vulnerable, me dan ganas de abrazarla como si fuera una niña. Me dan ganas de decirle: ‘Perdón si algo salió mal’”, agregó el humorista, que se mostró al borde del llanto en el programa y fue consolado por el resto del equipo.

Desde ya, las palabras de Alfano fueron potentes, suficientes para generar ese tipo de reacción en una ex pareja: la rubia contó que “lo que yo sufrí cuando me separé de Matías fue horrendo. Yo tengo amigos que me ayudaron mucho y que estaban conmigo, que ayudaron primero para el afuera, el ‘vamos a lustrar que no se vea que esta está hecha pelota’. Me preguntaban ‘¿el amor se terminó? Y yo decía ‘si, si...’.

En diálogo con Flor Peña en “Flor de equipo”, Grace reveló que en ese momento “el pibe que vos pensabas que iba a ser para toda la vida resultó ser solo un momento que fue largo, pero que se termina. No hay cosa más dura que el amor se termine, es un vació acá y un ardor en el pecho que cuando abrís los ojos cada mañana decía ‘¡qué feo que es esto!’, ¿qué es esta angustia?’ Estuve angustiada y deprimida mal”.

Y contó que tuvo que encarar un largo tratamiento para superar aquel amor. “En esos primeros momentos tuve cinco sesiones por la semana y los fines de semana tenía el teléfono de la terapeuta para hablarle, y durante 10 años estuve con antidepresivos fuertes. Tenés que ir subiendo porque esto no me hace nada. Además pasaron cosas muy graves en el medio, como la muerte de mi madre, el accidente de mi hijo. Los que yo lloré, un sufrimiento horrendo. Encima yo decía ‘esto no sé cómo gestionarlo’. Te vas al fondo porque pensás que no se va a terminar más”, reveló.

Por último aseguró que si bien pudo dejar los antidepresivos, explicó que el dolor en alguna parte persiste. “Pero cada vez que uno pasa por circunstancias graves, por más que las hayas solucionado y que la entiendas, el dolor vuelve a pasar. Y yo lo vuelvo a ver a Matías... Desde la emoción está”, cerró, con la voz quebrada.