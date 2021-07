“Este gobierno es peor que el de Macri”, dijo Moreno

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuestionó al gobierno de Alberto Fernández, sobre el cuál no solo dijo que “fracasó”, si no que admitió también haber pensado que “el peor gobierno iba a ser el de Mauricio Macri, pero este es peor”.

“Lo que está haciendo este gobierno no está ni cerca de ser economía, es una payasada. Yo pensé que el peor gobierno iba a ser el de Macri, ¡y este es peor!”, resaltó el funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Moreno viene sosteniendo una posición crítica frente a la administración del Frente de Todos. De hecho, será candidato a diputado nacional por la Provincia con una lista propia llamada Principios y Valores . “Él (Alberto Fernández) no es peronista, es social demócrata entonces no quiere hacer lo que hizo un gobierno peronista exitoso. El que no quiera hacerse cargo de la seguridad de su pueblo, que no sea presidente”, sostuvo.