Lo acusan de abusar de chicas vulnerables para filmarlas y subir los videos a sitios porno

Un hombre de 45 años que se jactaba de ser el “Jeffrey Epstein argentino” y sacar provecho de la vulnerabilidad de sus víctimas, fue detenido el viernes en una causa que acumula múltiples delitos: “trata de personas, abuso sexual, pedofilia, producción y distribución de material pornográfico infantil y corrupción de menores”. Lo atraparon a metros de su casa en Morón, cuando estaba con su mujer, también investigada en el expediente.

Aunque sus actividades “en blanco” son los negocios de motos y una verdulería, este sujeto identificado como A.B.P es muy conocido en los sitios de porno amateur del país, donde ofrecía sexo swinger con su pareja y filmaba a chicas adolescentes en situaciones sexuales degradantes, confirmaron distintas fuentes.

La Dirección de Investigaciones Contra El Crimen Organizado de la Policía Bonaerense empezó a investigarlo en 2020 a partir de una denuncia que hizo una chica de 19 años, dando cuenta de que cuando tenía 14 mantuvo relaciones sexuales con un comerciante que la contrató para distribuir volantes de su agencia de motos. Relató la joven que el hombre comenzó a filmar esos encuentros y subirlos a páginas pornográficas sin que ella lo supiera, además de exigirle que “trajera a sus amigas, también menores, a las cuales seducía llevándolas a comer a lugares ostentosos y haciéndoles regalos”, explicó un jefe policial, agregando que con ellas repetía la maniobra. Es importante tener en cuenta que apuntaba a menores en situación de vulnerabilidad extrema.

Una vez que los investigadores detectaron que el nombre de usuario “vidkaswinger”, en la página Poringa, era del acusado, rastrearon sus chats con otras personas que frecuentaban el sitio, para invitarlas a participar de tríos o reclutar a chicas y hombres “bien dotados” para producir videos. Así se explayó en uno de esos comentarios, según figura en la causa:

“…si si tengo una cumbiera bien cabeza…con amigos cacos (delincuentes), con hermana de 13 años embarazada, padres ausentes y borrochos… su madre limpia casas… su hermano preso por chorro, vive en Rafael castillo… sin por ciento (sic) villera … pasa muchas necesidades y me aprovecho de ella… me obedece en todo… y se deja co... por mis amigos cuando se lo ordeno… también le doy unos sopados (sic) porque así les gusta a estas negras villa. Con las turras villeras no existe la violencia de genero”

“… quien quiere hacerle doble penetración a la villera???? … escucho oferta para co…”

“El imputado organizaba reuniones en sus domicilios y en sus comercios montando un set de filmación donde mantenía relaciones sexuales con las menores y éstas con sus amigos”, dijeron las fuentes consultadas por este diario, para luego subir el material a distintos sitios de pornografía con más de 100 mil visitas.

Con la colaboración de la División de Trata de Persona se pudo ubicar el local comercial y el departamento utilizado para cometer los hechos y se avanzó con la intervención de dos teléfonos y la escucha de 2.000 horas de grabaciones. Los dos negocios del imputado funcionan en Castelar. “Esta organización criminal captaba a personas en situación de vulnerabilidad para someterlas a la humillación, explotación del sentimiento de culpa y el control de la vida personal”, explicaron los investigadores, sin pasar por alto que perpetraban abusos y “traficaban a las menores entre amigos o socios, siempre produciendo material pornográfico, pudiendo obtener algún tipo de lucro ascenso en la pirámide de productores de material con contenido sexual explícito”.

El imputado solía ponerle título a todos sus videos. A las menores abusadas las calificaba como las “víctimas del sofá rojo”, mobiliario que aparecía en todas las imágenes y fue secuestrado en los allanamientos del viernes, además de dos pistolas, balas, juguetes y lencería erótica, droga, cámaras, discos rígidos y películas pornográficas. Las chicas eran captadas, según la investigación, en colegios, clubes o tentándolas con trabajos para repartir volantes.

La Fiscalía interviniente ordenó difundir esta información, para que todas aquellas víctimas que aún no acudieron a la justicia se contacten con el correo electrónico del Ministerio Público: ayudantiadelitosconexos.lm@mpba.gov.ar