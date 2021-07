La platense que se presentó en "La Voz", recibió fuertes críticas y se fue llorando

Julieta García es una platense de 23 años que se presentó en el exitoso programa de Telefe "La Voz Argentina". Anoche la joven nacida en nuestra ciudad buscó cumplir su sueño en el reality pero su performance no convenció, los jurados la criticaron y terminó llorando.

"Canto desde chica, por un tiempo dejé el modelaje. pasé por la actuación y volví al primer amor", se presentó Julieta. Luis, su padre, contó en la antesala que su hija "empezó a cantar en un restaurante del abuelo" mientras que Fernanda, la madre de la participante, reveló que comenzó "clases de canto y se lo tomó en serio".

"Un día tenía que presentarme en un casting y preparé una canción. Cuando volví de la clase de canto dije esto es lo que me gusta", confió Julieta, quien además sostuvo que "en mis shows intento conectar con la gente". "Me tengo mucha fe, voy a dar todo. Para mi estar en La Voz Argentina es un sueño hecho realidad", fueron sus palabras antes de que se abriera la gran puerta hacia el escenario.

La joven platense eligió cantar "Fantasías", un reggaetón de Rauw Alejandro y Farruko. Para su desilusión ninguna de las cuatro sillas ocupadas por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Esposito y Mau & Ricky se dio vuelta, mientras que las críticas fueron duras.

Lali -quien reveló en la previa que esperaba que sea quien se diera vuelta porque "siento que quiero apuntar a eso, es una referente"- fue la primera en saludarla y le preguntó si estaba cómoda con esa canción, a lo que le respondió: "La canté como la hubiese se cantado siempre pero estaba nerviosa".

Luego llegó el turno de Mau quien le hizo una dura crítica: "Yo amo esa canción. Hay que saber qué está cantando uno". Y siguió: "En esta canción y en este género jamás vas a escuchar a una persona, por más que tenga la condición, hacerle firuletes, no es para eso". También le dijo que el tema elegido "está dirigido a las caderas, no al corazón ni a la cabeza. Cuando se canta esta canción hay que asegurarse de que el cuarto esté bailando contigo", en una clara alusión a que no cumplió con las expectativas.

Por último, Ricardo Montaner la despidió diciéndole "te vamos a aplaudir deseándote la mejor de las suertes". Una vez que dejó el escenario, Julieta se fundió en un fuerte abrazo con sus padres y, muy emocionada, no pudo responder a ninguna pregunta de las que le hizo Marley.

Sin duda que se la vio muy afectada por la decisión de los jurados y no es para menos porque llegó con grandes expectativas de ser la próxima voz argentina.